الزمالك اليوم| الثعلب يؤيد وشيكابالا يرفض الاعتذار عن السوبر.. ورحيل نجم سابق

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء داخل النادي.

شيكابالا يرفض الاعتذار عن السوبر



كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن اعتراض بعض لاعبي نادي الزمالك علي الاعتذار عن مباراة السوبر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.



وكتب أحمد حسن: بعض لاعبي الزمالك كانوا رافضين للاعتذار عن السوبر وأبلغوا الإدارة برغبتهم في خوض اللقاء وعلى رأسهم شيكابالا”.

مصير تذاكر سوبر الأهلي والزمالك



أصدر مجلس أبوظبي الرياضي، بيانا رسميا منذ قليل حول الأحداث بمباراة السوبر المصري بالإمارات ومشاركة طرف آخر أمام الأهلى وذلك بعد اعتذار نادى الزمالك.

وجاء البيان كالتالى: "نتقدم باعتذارنا للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور مباراة السوبر بناء على الأطراف المعلن عنها سابقا، لأسباب يعلمها الجميع، وخارجة عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضي لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة.

وسيتم إتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك، منذ صدور البيان وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس 4 مايو " .

حازم إمام يؤيد اعتذار الزمالك في السوبر

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ والملقب بالثعلب الصغير على قرار النادي الأبيض بالاعتذار عن لعب مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بالإمارات.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية نشرت عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “قرار الزمالك بالاعتذار عن السوبر صحيح لشعوره بالظلم ولن يشعر بها إلا من كان زمالكاوى”.

وتابع حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "أزمات الكرة أصبحت أكثر من لعب كرة القدم ولكن نسعى دائما للحلول”.

وتابع إمام: “لجنة الانضباط والاستئناف لجان منفصله وليس من حق اتحاد الكرة التدخل فى قراراتها”.

وأضاف: “ أحترم وأقدر لجنة الانضباط والاستئناف ولكن غير راضى وأرفض قرار اللجنة حول الازمه الأخيرة”.

وأتم: "قرار نادى الزمالك بالاعتذار عن المشاركة فى مباراة السوبر قرار صحيح لأنه شعر بالظلم".

اعتذار نجم الزمالك

أعلن حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق، اعتذاره عن عدم الاستمرار في لجنة الكرة بالنادي الأبيض.

وكتب عبد اللطيف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بيان مجلس إدارة الزمالك حول الرد على اتحاد الكرة بشأن المشاركة في كأس السوبر بيان محترم.



وأضاف: "تقدمت بالاعتذار عن عدم الاستمرار في لجنة الكرة لظروف خاصة".