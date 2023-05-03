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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن قرار جديد حول مباراة الأهلي وحرس الحدود المقرر اقامتها يوم 9 مايو الجاري فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز من جانب لجنة المسابقات.  

 

وقال المصدر ذاته أنه وفقآ للائحة لجنة المسابقات من حق النادى الأهلي المطالبة بتأجيل مباراة حرس الحدود يوم 9 مايو لأن مباراة الترجي التونسي يوم 12 مايو بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة بصدد اصدار قرار بتأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود استنادا الي أن فارق أيام الراحة بين  مباراة الترجي والحرس أقل من المحددة في  اللائحة الخاصة بلجنة المسابقات. 

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موعد مباراة الأهلي والترجي 

 

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الترجي والأهلي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 12 مايو في تمام الـ 10 مساءً بتوقيت مصر.

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تامر حسني لاحياء حفل سوبر الأهلي وبيراميدز 

 

وفي سياق آخر، أعلن مجلس أبو ظبي عن إقامة حفل لمباراة السوبر المصري قبل المباراة بين الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة المقبل. 

وأكد مجلس أبو ظبي أن الفنان المصري تامر حسني سيقوم بإحياء حفل كأس السوبر المصري. 

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز الجمعة المقبل في إطار مباراة السوبر المصري علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

 

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