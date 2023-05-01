الزمالك اليوم.. مفاجأة في استئناف كهربا وموقف صادم للاعبي الأبيض قبل السوبر

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الإثنين داخل النادي.

الزمالك يلتقي بروكسي في كأس مصر



أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر التي أقيمت اليوم الإثنين بمقر اتحاد الكرة تحت إشراف لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين عن وقوع نادي الزمالك مع بروكسي والأهلي ضد منتخب السويس .

وجاءت قرعة دور الـ 32 ببطولة كأس مصر على النحو التالي:

الزمالك مع بروكسي

فاركو مع الاتصالات

سيراميكا كليوباترا مع دكرنس

المقاولون العرب مع الحمام

طلائع الجيش مع الشرقية

البنك الاهلي مع شبان قنا

الاتحاد السكندري مع السكة الحديد

بيراميدز مع راية

الأهلي مع منتخب السويس

الداخلية مع أسوان

المصري مع بترول اسيوط

حرس الحدود مع غزل المحلة

الإسماعيلي مع النجوم

سموحة مع ألو ايجيبت

انبي مع لافيينا

فيوتشر مع طلائع الأسطول

الاستئناف تصدم الزمالك فى عقوبة كهربا



كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من المشاركة في لقاء السوبر أمام الزمالك، المقرر إقامته يوم 5 من الشهر الجاري.

وأكد المصدر أن كهربا سيشارك في مباراة السوبر المصري التي تجمع الأحمر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل، بعد جلسة لجنة التظلمات اليوم للنظر في إيقاف اللاعب.

وأضاف المصدر أن لجنة التظلمات في اتحاد كرة القدم، قررت تأجيل نظر تظلم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على قرار إيقافه لمدة 12 مباراة، لحين بت دعوى النادي الأهلي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للفصل في مشروعية لجنة الانضباط، وهو ما يعني وقف تنفيذ القرار لحين بت مشروعية اللجنة التي أصدرت عقوبة إيقاف اللاعب.

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 14 مايو لنظر الدعوى المقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وتقدم المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

رفض سفر لاعبي الزمالك قبل السوبر



تخلف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن السفر إلى الإمارات، لخوض بطولة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

وبحسب الإعلامي أحمد حسام ميدو لاعب الفريق السابق، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك أمر لاعبي الفريق، بالعودة إلى منازلهم مرة أخرى، وعدم السفر إلى الإمارات.

ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه على موقع “ تويتر”، قال فيها: "الزمالك يؤجل سفره إلى الإمارات.. لجنة التظلمات وعدت بأنها ستجتمع اليوم ورغم ذلك لم تجتمع حتى الآن!! مجلس الإدارة أمر جميع أفراد البعثة بالعودة الى منازلهم مرة أخرى!!".

