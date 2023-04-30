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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي السبب.. مباراة الأهلي وحرس الحدود تواجه شبح التأجيل في الدوري

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

تواجه مباراة النادي الأهلي ونظيره حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 9 مايو القادم فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز شبح التأجيل بعد تأهل المارد الأحمر إلي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب أمام الرجاء المغربي بهدفين دون رد فى ربع نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجي التونسي فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وتدرس رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة  حرس الحدود مع الأهلي المقرر إقامتها يوم 9 مايو المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك نظرًا لانشغال النادي الأهلي في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره الترجي والسفر إلي تونس. 

ومن المقرّر أن يستضيف نادي الترجي نظيره الأهلي في رادس أحد يومي 12 و13 مايو  القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بينما يحتضن المارد الأحمر الفريق التونسي في مواجهة الإياب أحد يومي 19 و20 من نفس الشهر. 

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الرجاء المغربي لم يهزم النادي الأهلي منذ شهر أغسطس من عام 2002 فى مختلف المسابقات القارية

 

10 مباريات في دوري الأبطال ولقاء وحيد في كأس السوبر الإفريقي جمعا الأهلي والرجاء المغربي قاريا.

ويسيطر التعادل على مواجهات الفريقين، فانتصر الأهلي في ثلاث مباريات وفوزين لفريق الرجاء المغربي ، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات.
وسجل الأهلي 12 هدفا فيما أحرز الرجاء المغربي 10 أهداف في شباك الآخر.

 

الأهلي والرجاء المغربي دوري أبطال أفريقيا 1999

اللقاء الأول بين الأهلي والرجاء المغربي جاء في دور المجموعات.
فاز الرجاء المغربي في القاهرة بهدف دون رد.

وفي الإياب بالمغرب تعادل الأهلي مع الرجاء المغربي بنتيجة 1-1 بفضل هدف محمد فاروق.

الهدف لم يكن كافيا لتأهل الأهلي للنهائي حيث كان يتأهل بطل المجموعة مباشرة آنذاك للمباراة النهائية.
 

دوري أبطال إفريقيا 2002
التقى الفريقان مجددا في دور المجموعات، في المغرب انتصر الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف والذي سجله أحمد بلال.
وفي القاهرة انتهت أكثر المباريات تهديفيا بين الفريقين بالتعادل 3-3.

سجل للأهلي آنذاك إبراهيم سعيد وخالد بيبو وأحمد بلال في موسم أنهى خلاله الأهلي دور المجموعات متذيلا الترتيب وتصدر الرجاء المجموعة.
 

دوري أبطال إفريقيا 2005
عرف الأهلي كيفية التعامل مع الرجاء المغربي بدءا من دور المجموعات لتلك النسخة، فتأهل كلاهما سويا لنصف النهائي.
الأهلي انتصر في القاهرة بالجولة الأولى بفضل صاروخية محمد شوقي.

وفي المغرب عاد بنقطة تعادل ثمينة بفضل هدف متأخر من عماد متعب منع الأهلي من تلقي الهزيمة.

الأحمر أكمل المشوار وتوج باللقب بدون هزيمة.
 

السوبر الإفريقي 2022
غابت المواجهات بين الفريقين لمدة 17 عاما، والتقى البطلان مجددا، الأهلي بطل دوري الأبطال والرجاء بطل الكونفدرالية.

السوبر الإفريقي الذي أقيم في قطر شهد تقدم مبكر من الرجاء ومن ثم أدرك طاهر محمد طاهر التعادل في الدقيقة 90.

وابتسمت ركلات الترجيح للأهلي بنتيجة 6-5 لتكتب لقبا قاريا للأهلي.


دوري أبطال إفريقيا 2021-2022
بعد أشهر قليلة التقى الفريقان مجددا لكن في ربع نهائي دوري الأبطال وليس دور المجموعات كما حدث في النسخ السابقة.
الأهلي انتصر ذهابا بثنائية عمرو السولية وحسين الشحات بنتيجة 2-1، كما أهدر السولية ركلة جزاء.
وفي الإياب على ملعب مُركب محمد الخامس، تقدم الرجاء مبكرا وأهدر حسين الشحات ركلة جزاء.
وقبل نهاية الشوط الأول سجل محمد عبد المنعم هدف التعادل كاتبا تأهلا للأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال.

 

دوري أبطال إفريقيا 2023

انتصر النادي الأهلي بهدفين دون رد على نظيره الرجاء المغربي فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وتعادل النادي الأهلي أمس السبت مع نظيره الرجاء المغربي سلبيا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس.

الأهلى حرس الحدود الدوري الممتاز دوري ابطال افريقيا مارسيل كولر الرجاء المغربي الترجي التونسي

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