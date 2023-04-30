الحرمان من الجماهير.. الترجي يواجه أزمة في ذهاب الأهلي

تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب أمام الرجاء المغربي بهدفين دون رد فى ربع نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجي التونسي فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرّر أن يستضيف نادي الترجي نظيره الأهلي في رادس أحد يومي 12 و13 مايو القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بينما يحتضن المارد الأحمر الفريق التونسي في مواجهة الإياب أحد يومي 19 و20 من نفس الشهر.

ويواجه فريق الترجى التونسي أزمة في مباراة الذهاب بتونس أمام النادي الأهلي لاسيما وأن الفريق التونسي مهدد بخوض اللقاء بدون جمهور بسبب الأحداث المؤسفة التي صاحبت لقاء إياب شبية القبائل.

وينتظر فريق الترجي التونسي قرارا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف من المتوقع أن تتضمن عقوبات بعدم الحضور الجماهيري لمباراتين بسبب الشغب الصادر في إياب لقاء شبيبة القبائل بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الرجاء المغربي لم يهزم النادي الأهلي منذ شهر أغسطس من عام 2002 فى مختلف المسابقات القارية

10 مباريات في دوري الأبطال ولقاء وحيد في كأس السوبر الإفريقي جمعا الأهلي والرجاء المغربي قاريا.

ويسيطر التعادل على مواجهات الفريقين، فانتصر الأهلي في ثلاث مباريات وفوزين لفريق الرجاء المغربي ، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات.

وسجل الأهلي 12 هدفا فيما أحرز الرجاء المغربي 10 أهداف في شباك الآخر.

الأهلي والرجاء المغربي دوري أبطال أفريقيا 1999

اللقاء الأول بين الأهلي والرجاء المغربي جاء في دور المجموعات.

فاز الرجاء المغربي في القاهرة بهدف دون رد.

وفي الإياب بالمغرب تعادل الأهلي مع الرجاء المغربي بنتيجة 1-1 بفضل هدف محمد فاروق.

الهدف لم يكن كافيا لتأهل الأهلي للنهائي حيث كان يتأهل بطل المجموعة مباشرة آنذاك للمباراة النهائية.



دوري أبطال إفريقيا 2002



التقى الفريقان مجددا في دور المجموعات، في المغرب انتصر الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف والذي سجله أحمد بلال.

وفي القاهرة انتهت أكثر المباريات تهديفيا بين الفريقين بالتعادل 3-3.

سجل للأهلي آنذاك إبراهيم سعيد وخالد بيبو وأحمد بلال في موسم أنهى خلاله الأهلي دور المجموعات متذيلا الترتيب وتصدر الرجاء المجموعة.



دوري أبطال إفريقيا 2005



عرف الأهلي كيفية التعامل مع الرجاء المغربي بدءا من دور المجموعات لتلك النسخة، فتأهل كلاهما سويا لنصف النهائي.

الأهلي انتصر في القاهرة بالجولة الأولى بفضل صاروخية محمد شوقي.

وفي المغرب عاد بنقطة تعادل ثمينة بفضل هدف متأخر من عماد متعب منع الأهلي من تلقي الهزيمة.

الأحمر أكمل المشوار وتوج باللقب بدون هزيمة.



السوبر الإفريقي 2022



غابت المواجهات بين الفريقين لمدة 17 عاما، والتقى البطلان مجددا، الأهلي بطل دوري الأبطال والرجاء بطل الكونفدرالية.

السوبر الإفريقي الذي أقيم في قطر شهد تقدم مبكر من الرجاء ومن ثم أدرك طاهر محمد طاهر التعادل في الدقيقة 90.

وابتسمت ركلات الترجيح للأهلي بنتيجة 6-5 لتكتب لقبا قاريا للأهلي.



دوري أبطال إفريقيا 2021-2022



بعد أشهر قليلة التقى الفريقان مجددا لكن في ربع نهائي دوري الأبطال وليس دور المجموعات كما حدث في النسخ السابقة.

الأهلي انتصر ذهابا بثنائية عمرو السولية وحسين الشحات بنتيجة 2-1، كما أهدر السولية ركلة جزاء.

وفي الإياب على ملعب مُركب محمد الخامس، تقدم الرجاء مبكرا وأهدر حسين الشحات ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل محمد عبد المنعم هدف التعادل كاتبا تأهلا للأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال.

دوري أبطال إفريقيا 2023

انتصر النادي الأهلي بهدفين دون رد على نظيره الرجاء المغربي فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل النادي الأهلي أمس السبت مع نظيره الرجاء المغربي سلبيا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس.