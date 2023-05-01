أخبار الأهلي.. المارد الأحمر بيخلص فى نجم الزمالك.. وكاف يدين الترجي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأحد داخل النادي.

الأهلي بيخلص في إمام عاشور



علق مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق وعضو اتحاد الكرة السابق ، على مفاوضات الأهلي مع امام عاشور لاعب الزمالك السابق .

وكتب عبد الغني من خلال حسابه الشخصي على تويتر :" الأهلي بيخلص في امام عاشور".

وكشف مصدر مقرب من إمام عاشور أن اللاعب تواصل مع لاعبي الزمالك قبل الدخول في أي حديث مع النادي الأهلي وأبلغهم برغبته في العودة مجددًا لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل، لكن إدارة النادي أبلغته بصعوبة العودة لأن نادي ميتلاند الدنماركي ضمه مقابل 3 ملايين دولار، ولو أراد تركه سيرغب في الحصول على نفس المبلغ أو أكثر".

وأضاف: "الزمالك يرى أنه من الصعب استعادة إمام عاشور، والطريق مُغلق تماما، خصوصا في ظل الظروف الحالية، بعدما قامت إدارة النادي بانفاق المبلغ المالي مؤخرا" ما اضطره لتغيير بوصلته تجاه النادي الأهلي .

وأكمل: "حدث اتصال بين إمام عاشور وأمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي، للتعرف على طلبات اللاعب للانتقال إلى الأحمر، وأبلغه الأخير برغبة كولر في ضمه، واللاعب رحب بفكرة اللعب للقلعة الحمراء، وسنرى ما سيحدث في هذا الملف خلال الأيام المقبلة".



تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي ومنتخب السويس في دور الـ 32 من كأس مصر.

وأكد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماع لجنة الاستئناف بمقر الاتحاد في الجبلاية تأجيل اللقاء بسبب تضارب مواعيد مباراة النادي الأهلي أمام منتخب السويس مع لقاءات أفريقيا ولم يتم تحديد موعد جديد للمباراة.



كاف يدين منافس الأهلي إفريقيًا



أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي وشبيبة القبائل بملعب رادس بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكاف في بيان رسمي : " المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم، إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي قام بها بعض المشجعين في مباراتي الأهلي ضد الرجاء المغربي والترجي ضد شبيبة القبائل، سيسلم الكاف الأمر بالكامل إلى الهيكل القضائي لمزيد من التحقيق.. كانت مباريات ربع نهائي دوري الأبطال بمثابة مشهد مذهل وإعلان عن كرة القدم الأفريقية، لقد رأينا بعض اللقاءات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الأفريقية".

وشهد ملعب رادس أحداثا مؤسفة من قبل جماهير الترجي نتيجة اشتعال النيران وتوقف المباراة أكثر من مرة من قبل حكم المباراة.

ومن المقرر أن يطلع مسئولو الكاف على تقرير حكم المباراة والمراقب من أجل أخذ الإجراءات المناسبة بشأن أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل.

وتمكن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من الصعود إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة نادي الترجي التونسي.

واستطاع النادي الأهلي إقصاء نادي الرجاء البيضاوي من دور ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز بهدفين دون رد بمجموع اللقاءين ذهاباً وإياباً.

ونجح الترجي التونسي في الإطاحة بنادي شبيبة القبائل الجزائري من المسابقة القارية بعد الفوز بهدفين دون رد في مجموع المباراتين ذهاباً وإياباً بدور الثمانية من بطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 13 أو 14 مايو المقبل في تونس.

وتٌقام مباراة العودة بين الفريقين في القاهرة أحد يومي 19 أو 20 مايو القادم.