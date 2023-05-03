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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يطارد الترجي التونسي في الانتصار خارج الديار.. تفاصيل

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الترجي والأهلي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 12 مايو في تمام الـ 10 مساءً بتوقيت مصر.

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الأهلي يطارد الترجي التونسي خارج الديار

النادي الأهلي على موعد مع تحقيق رقم قياسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي على ملعب استاد رادس .

ويطارد النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي فى تحقيق الفوز خارج الملعب حيث وصل الفريق التونسي الي 47 انتصارا وخلفه المارد الأحمر صاحب المركز الثانى برصيد 44 فوز.

وحقق نادي الترجي آخر فوز له خارج ملعبه على نظيره شباب بلوزداد الجزائرى في دور المجموعات فيما نجح الأهلي في الفوز على القطن الكاميروني فى مدينة جاروا خارج قواعده.

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شباك الأهلي تستقبل هدفا وحيدا محليا وقاريا

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حافظ على نظافة شباكه ولم يستقبل مرمي محمد الشناوي سوى هدف وحيد في آخر 7 مباريات محليا وأفريقيا.

واستقبلت شباك محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، هدفا سجله المغربي وليد الكرتي، نجم نادي بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر فى السبع مباريات الأخيرة.

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في آخر 4 مباريات بدوري أبطال أفريقيا، خرجت شباكه نظيفة أمام فرق القطن الكاميروني وأمام الهلال السوداني، وكذلك في مباراتي الرجاء المغربي ذهابا وإيابا. 

ولم تستقبل شباك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في آخر 3 مباريات في الدوري أمام غزل المحلة وفاركو وسموحة.

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تامر حسني يحيي حفل سوبر الأهلي وبيراميدز 

في سياق آخر، أعلن مجلس أبو ظبي عن إقامة حفل لمباراة السوبر المصري قبل المباراة بين الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة المقبل. 

وأكد مجلس أبو ظبي أن الفنان المصري تامر حسني سيقوم بإحياء حفل كأس السوبر المصري. 

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز الجمعة المقبل في إطار مباراة السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

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