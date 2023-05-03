أزمة سوبر| كهربا يشعل الكرة المصرية.. وتهديد بتجميد النشاط الرياضي| القصة الكاملة

شهد الساعات الماضية، أزمة حادة وصراعا كبيرا بسبب مباراة السوبر المصري بين إدارة نادي الزمالك واتحاد الكرة، بعد إعلان ادارة الفارس الأبيض اعتذارها عن عدم خوض اللقاء أمام النادي الأهلي المقرر إقامته بعد غد الجمعة في الإمارات.

وجاء اعتذار نادي الزمالك ليمثل كرسي فى الكلوب قبل مباراة السوبر المصري واعتراضا على قرار لجنة الاستئناف بشأن عقوبة كهربا نجم النادي الأهلي وإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

اتحاد الكرة أعلن عن اختيار نادي بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وسفره اليوم الأربعاء لخوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

صدي البلد يستعرض أزمة مباراة السوبر المصري بين نادي الزمالك واتحاد الكرة .

أزمة كهربا والسوبر المصري



نشبت بوادر الأزمة عندما أصدرت لجنة الانضباط قرار بإيقاف كهربا ١٢ مباراة وغرامة مليون جنيه بسبب أحداث مباراة القمة في الدوري الممتاز.

النادي الأهلي بدوره لم يعلق على قرار اللجنة ولا العقوبة، وقام بالطعن على تشكيل لجنة الانضباط وهدد بالانسحاب من مباراة السوبر المصري.

من جانبه الزمالك عقد اجتماعاً طارئا لحسم المشاركة فى السوبر المصري امام الأهلي.

فيما قام النادي الأهلي برفع قضية أمام القضاء الإداري للطعن على تشكيل لجنة الانضباط.

لجنة الاستئناف فى اتحاد الكرة عقدت اجتماعا وأصدرت بيانا تضمن إيقاف النظر فى عقوبة إيقاف كهربا لحين البت في الطعن المقدم ضد لجنة الانضباط أمام القضاء الاداري .



الزمالك ومهلة ال 60 دقيقة



علق المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، علي خطاب اتحاد الكرة المصري بشأن موقفه النهائي من خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “اتحاد الكرة بقالة 60 يوم مش قادر ينفذ عقوبة علي لاعب أهان نادي الزمالك وجماهيره وبيطلب أرد عليه خلال 60 دقيقة !”.

اعتذار الزمالك عن خوض مباراة السوبر

ثم أعلن مرتضى منصور، عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.



الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري

وعقب ذلك كتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "عاجل.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي وبيراميدز طرفي مباراة السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك".

إنهاء أزمة تذاكر الزمالك

أصدر مجلس أبوظبي الرياضي، بيانا رسميا منذ قليل حول الأحداث بمباراة السوبر المصري بالإمارات ومشاركة طرف آخر أمام الأهلى وذلك بعد اعتذار نادى الزمالك.

وجاء البيان كالتالى: "نتقدم باعتذارنا للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور مباراة السوبر بناء على الأطراف المعلن عنها سابقا، لأسباب يعلمها الجميع، وخارجة عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضي لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة.

اعتذار الزمالك وتجميد النشاط الرياضي



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المحامي الإيطالي المكلف بقضايا الزمالك في الفيفا أبلغ الإدارة بأن قضيتهم محسومة بشكل كامل وسيتم تجميد النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة بعد لجوء النادي الأهلي إلى القضاء المدني.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: “المحامي الإيطالي لإدارة الزمالك أكد أن البيان الذي صدر على موقع اتحاد الكرة الرسمي اليوم يعتبر إدانة لهم وسينهي القضية ل الزمالك بشكل رسمي”.

وأضاف، أن المحامي الإيطالي قال لإدارة الزمالك أن القضية محسومة ل الزمالك وسيتم تجميد النشاط الكروي في مصر.

فيما أشار “شبانة”، إلى أن جايمي باتشيكو رفض خوض مباراة السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل بعد الرجوع إليه من جانب ممدوح عيد.

وأوضح أنه تم إبلاغ باتشيكو بعدها بأن القرار خاص بملاك النادي ولا مجال للاعتذار فيه من الأساس.

موقف وزارة الرياضة من أزمة اعتذار الزمالك



تواصل موقع صدي البلد مع أحد المسئولين بوزارة الشباب والرياضة لبحث موقف نادي الزمالك عقب الانسحاب.

وأكد مصد مطلع في تصريحات خاصة أن وزارة الشباب والرياضة ليست طرف في أزمة انسحاب نادي الزمالك من بطولة كآس السوبر المصري

وتابع: اتحاد الكرة ورابطة الأندية هما الجهة المسئولة عن بطولة كأس السوبر، وأشار إلي اهتمام وزارة الرياضة في متابعة الموقف للوصول إلي آخر مستجدات الأزمة دون التدخل في القرارات الخاصة بالجهات المسئولة

أول رد فعل من الخطيب على اعتذار الزمالك

وحث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على ضرورة بذل أقصى جهد؛ لحصد لقب السوبر، وعدم الانشغال بما يتردد عن تغيير المنافس.

وقال الخطيب، في اتصال هاتفي مع الفريق، تم من خلال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، إنهم يركزون على تطوير أنفسهم، والتجهيز لإسعاد الجماهير التي حجزت كل الأماكن المخصصة لتذاكر الأهلي بملعب محمد بن زايد مبكرا.