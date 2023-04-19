سيناريوهات صارمة.. هل ينتصر الأهلي في أزمة عقوبة الانضباط ضد كهربا؟!

يعقد اليوم الأربعاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا عاصفا من أجل بحث أزمة إيقاف كهربا نجم الأهلي 12 مباراة بقرار صادر من لجنة الانضباط باتحاد الكرة والانسحاب من مباراة كأس السوبر المصري.

وفي حال اتخاذ النادي الأهلي قرار الانسحاب من مباراة السوبر المصري سوف يتم تطبيق عقوبة الانسحاب من مسابقة كأس السوبر المصري غرامة مالية مليون جنيه وحرمان عامين من المشاركة.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 5 مايو المقبل في مباراة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويخوض فريق الزمالك بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري الممتاز فيما يتواجد النادي الأهلي طرفا باعتباره بطل كأس مصر.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

أحرز ثنائية النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي فيما سجل هدف بيراميدز الوحيد المغربي وليد الكرتي .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.

كما توج نادي الزمالك ببطولة الدوري الموسم الماضي 2021/2022 واحتل بيراميدز المركز الثاني والأهلي حل ثالثا.

سيناريوهات النادي الأهلي في عقوبة كهربا

مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أمامه خيارات لمواجهة عقوبة كهربا الصادرة من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

السيناريو الأول يشمل الاستئناف على عقوبة كهربا أمام لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة بالتزامن مع استمرار مشاركة اللاعب بقميص النادي الأهلي لأجل غير مسمى وانتظار انعقاد لجنة التظلمات للنظر فى استئناف القلعة الحمراء.

السيناريو الثاني يكمن في الدفع من جانب النادي الأهلي بعدم شرعية لجنة الانضباط في اتحاد الكرة استنادا الي صدور قرار تعيين اللجنة بعيدا عن الجمعية العمومية بالمخالفة للائحة النظام الأساسي عام 2021 الأمر الذى يستوجب معه إسقاط كافة العقوبات التي أصدرتها اللجنة بحق كهربا والقلعة الحمراء .