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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة بيراميدز ببطولة السوبر.. تعرف عليه

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي إستعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف من مساء بعد غد بإستاد محمد بن زايد علي لقب السوبر المصري نسخة 2021-2022.

ومن المقرر أن يكون المران اليوم هو الفيصل في تحديد التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة بيراميدز وإن كان هناك إستقراراً لدي السويسري مارسيل كولر علي البدء بنفس الشكل الذي خاض مواجهة الرجاء البيضاوي بمركب محمد الخامس في إياب دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا والتي تأهل منها لنصف النهائي.

ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

وكان الجهاز الفني قد أصطحب الي رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مكونه من  محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير فى حراسة المرمى، ومعهم محمد هانى ومحمد أشرف وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلى معلول وحمدى فتحى واليو ديانج ومروان عطية وأحمد القندوسى ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر.

وشهدت القائمة غيابات بالجملة وهي عمرو السولية ورامي ربيعه وأكرم توفيق ورامي ربيعه للإصابة ومحمد الضاوي كريستو لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بعد عودته من الإصابة بجانب استبعاد ايمن اشرف وبرونو سافيو وشادي حسين ورأفت خليل وكريم الدبيس وحمزة وعلاء ومصطفي مخلوف لأسباب فنية.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي بيراميدز استاد محمد بن زايد العاصمة الإماراتية أبوظبي مركب محمد الخامس

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