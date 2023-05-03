الباب موارب.. إكرامي يثير الجدل من جديد بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

علق إكرامي الشحات، والد زوجة رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، على تواجده في الممر الشرفي، أمام الأهلي بعد خسارة نهائي كأس مصر.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “اتحكى لي لقطة رمضان صبحي مع الخطيب، بالتأكيد هو مثل ابنه وكانت شعور مودة ومحبة”.

وتابع: “الخطيب ممكن يكون زعل شوية من رمضان صبحي ولكن خلاص الموضوع عدى وانتهى”.

عودة رمضان صبحي للأهلي

وأضاف: “الباب موارب للعودة للأهلي؟ ممكن إن شاء الله، يارب بإذن الله رمضان صبحي يرجع الأهلي”.

واختتم: “الوقوف على الكرة في مباراة السوبر؟ رمضان صبحي استحالة يقف على الكرة قدام النادي الأهلي، عملها قدام الزمالك واتعنف وقتها من حسام غالي وشريف إكرامي وعماد متعب”.