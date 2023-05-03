مشاركة بيراميدز.. رد فعل كولر بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

كشف إبراهيم عمر، مراسل برنامج مع شوبير، عن رد فعل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد اعتذار الزمالك عن لقاء السوبر ومشاركة بيراميدز بدلاً منه.

وكان الزمالك قد أعلن مؤخرًا انسحابه من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، مما أدى إلى مشاركة بيراميدز بدلا منه.

وقال مراسل قناة أون تايم سبورتس: “كولر علم أنه سيواجه بيراميدز قبل مران الأهلي بساعة واحدة بعد اعتذار الزمالك”.

وتابع: “كولر سيقوم بمشاهدة أخر مباراتين لنادي بيراميدز من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف بالنسبة للفريق ودراسة فنيًا قبل لقاء السوبر”.

الأهلي ضد بيراميدز

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.