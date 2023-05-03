ورطة إفريقية لمنافس الأهلي| الترجي التونسي مهدد بعقوبات صارمة.. و"كاف" يحسم الموقف غدا

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" موعد مباراتى النادي الأهلي ضد الترجى، فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأكد كاف ، أن مباراة الذهاب التي تجمع بين النادي الأهلي ، ونظيره الترجي فى تونس سوف تقام يوم الجمعة 12 مايو، فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية استاد حمادى العقربى "رادس" بتونس.

بينما حدد كاف موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي فى القاهرة يوم الجمعة 19 مايو فى العاشرة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولى.

موعد سفر الأهلي الي تونس

يدرس الجهاز الفنى للنادي الأهلي السفر إلى تونس يوم 8 أو 9 مايو الجارى لخوض مباراة الترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.



كاف يدين منافس الأهلي



أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي وشبيبة القبائل بملعب رادس بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكاف في بيان رسمي : " المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم، إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي قام بها بعض المشجعين في مباراتي الأهلي ضد الرجاء المغربي والترجي ضد شبيبة القبائل، سيسلم الكاف الأمر بالكامل إلى الهيكل القضائي لمزيد من التحقيق.. كانت مباريات ربع نهائي دوري الأبطال بمثابة مشهد مذهل وإعلان عن كرة القدم الأفريقية، لقد رأينا بعض اللقاءات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الأفريقية".

وشهد ملعب رادس أحداثا مؤسفة من قبل جماهير الترجي نتيجة اشتعال النيران وتوقف المباراة أكثر من مرة من قبل حكم المباراة.

ومن المقرر أن يطلع مسئولو الكاف على تقرير حكم المباراة والمراقب من أجل أخذ الإجراءات المناسبة بشأن أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل.

حسم عقوبة منافس الأهلي غدا



كشفت تقارير تونسية، عن إجراء عاجل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن أحداث لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري قبل مواجهة الأهلي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، أحداث مؤسفة في المدرجات، مما أدى إلى تقدم الأخير بشكوى للاتحاد الإفريقي، مطالبًا بإعادة اللقاء.

ووفقًا لـ إذاعة موزاييك التونسية أنها تواصلت مع مصدر مسئول من لجنة الانضباط بكاف أن اللجنة ستجتمع يوم الخميس للنظر فى ملف مباراة الترجى ضد شبيبة القبائل الجزائرى.

وأشارت إن أعضاء اللجنة لم يتلقّوا حتى مساء الثلاثاء التقارير الخاصة بمباراة الترجي وشبيبة القبائل.

وأوضحت أن اللجنة ستقوم بدراسة كل التقارير قبل اتخاذ القرارات اللازمة من ثم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمصادقة عليها والإعلان عنها.

عقوبات صارمة ضد الترجي قبل

مواجهة الأهلي

يواجه فريق الترجى التونسي أزمة في مباراة الذهاب بتونس أمام النادي الأهلي لاسيما وأن الفريق التونسي مهدد بخوض اللقاء بدون جمهور بسبب الأحداث المؤسفة التي صاحبت لقاء إياب شبية القبائل.

وينتظر فريق الترجي التونسي قرارا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف من المتوقع أن تتضمن عقوبات بعدم الحضور الجماهيري لمباراتين بسبب الشغب الصادر في إياب لقاء شبيبة القبائل بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.