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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ان حالة من الاستياء داخل الجبلاية عقب اعتذار نادي الزمالك عن خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي فى الإمارات. 

 قال المصدر ذاته ان اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك محليا وفي دوري ابطال افريقيا في قادم الأيام .

أضاف : على المستوي المحلي سوف تضع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين مباراة يوم 9 مايو الجاري يخوضها نادي الزمالك في الدوري الممتاز.

استطرد : المفاجأة الثانية تتمثل فى تمسك اتحاد الكرة بارسال قائمة الأندية الاربعة فى  ترتيب جدول المسابقة المحلية  التي أنهت الدور الأول في الدوري الممتاز فى المراكز من الأول الي الرابع للمشاركة فى بطولتي دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية وعدم الانتظار الي نهاية الموسم مما يحرم نادي الزمالك من التواجد فى دوري الأبطال النسخة القادمة.  

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السوبر المصري أزمة جديدة بين الزمالك واتحاد الكرة

شهدت الساعات الماضية، أزمة حادة وصراعا كبيرا بسبب مباراة السوبر المصري بين إدارة نادي الزمالك واتحاد الكرة، بعد إعلان ادارة الفارس الأبيض اعتذارها عن عدم خوض اللقاء أمام النادي الأهلي المقرر إقامته غدا الجمعة في الإمارات.

وجاء اعتذار نادي الزمالك ليمثل كرسي فى الكلوب قبل مباراة السوبر المصري واعتراضا على قرار لجنة الاستئناف بشأن عقوبة كهربا نجم النادي الأهلي وإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

اتحاد الكرة أعلن عن اختيار نادي بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وسفره أمس الأربعاء لخوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

نادي الزمالك بدوره هدد بتصعيد ملف أزمة السوبر المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل حفظ حقوقه. 

صدي البلد يستعرض أزمة مباراة السوبر المصري بين نادي الزمالك واتحاد الكرة وآخر المستجدات حول تصعيد الأزمة للهيئات الدولية.  

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الزمالك يجهز شكوى للفيفا بعد أزمة السوبر المصري 

 

قال طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الزمالك أعد شكوى تحمل كل ما حدث خلال الفترة الماضية من قرار لجنة الانضباط وقضية الأهلي ضد قانونية لجنة الانضباط مشددا أن الملف أصبح جاهزا وسيتم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية وستكون قضية كبرى.

وأضاف طارق السيد أن المحامي الإيطالي للنادي أكد أن موقف الزمالك قوي للغاية مشددا أن الزمالك أجل إرسال الملف لحين صدور قرار المحكمه بشأن لجنة الانضباط.

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قضية السوبر المصري محسومة 


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المحامي الإيطالي المكلف بقضايا الزمالك في الفيفا أبلغ الإدارة بأن قضيتهم محسومة بشكل كامل وسيتم تجميد النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة بعد لجوء النادي الأهلي إلى القضاء المدني.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: “المحامي الإيطالي لإدارة الزمالك أكد أن البيان الذي صدر على موقع اتحاد الكرة الرسمي اليوم يعتبر إدانة لهم وسينهي القضية ل الزمالك بشكل رسمي”.

وأضاف، أن المحامي الإيطالي قال لإدارة الزمالك أن القضية محسومة ل الزمالك وسيتم تجميد النشاط الكروي في مصر.

فيما أشار “شبانة”، إلى أن جايمي باتشيكو رفض خوض مباراة السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل بعد الرجوع إليه من جانب ممدوح عيد.

وأوضح أنه تم إبلاغ باتشيكو بعدها بأن القرار خاص بملاك النادي ولا مجال للاعتذار فيه من الأساس.

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موقف الزمالك النهائي من تصعيد أزمة السوبر المصري 


كشف سليمان وهدان عضو مجلس إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف ناديه من التقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة، بعد الاعتذار عن خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.
وقال سليمان وهدان خلال تصريحات تلفزيونية: "إذا كان التقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة، سيلحق ضررًا بالكرة والرياضة المصرية، فلن نفعل ذلك بكل تأكيد".
وأتم: "نحن نادى الوطنية والكرامة، إذا كانت الشكوى ستضر بسمعة الرياضة المصرية، فلن نقدمها".

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