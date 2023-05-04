تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

كشف سليمان وهدان عضو مجلس إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف ناديه من التقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة، بعد الاعتذار عن خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

وقال سليمان وهدان خلال تصريحات تلفزيونية: "إذا كان التقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة، سيلحق ضررًا بالكرة والرياضة المصرية، فلن نفعل ذلك بكل تأكيد".

وأتم: "نحن نادي الوطنية والكرامة، إذا كانت الشكوى ستضر بسمعة الرياضة المصرية، فلن نقدمها"

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد تحدثت عن نية نادي الزمالك في التقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب تأجيل عقوبة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي.

الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في مباراة السوبر

واعتذر نادي الزمالك، عن عدم خوض مباراة السوبر المصري 2021 - 2022، أمام النادي الأهلي، المقرر إقامته في الإمارات.

وكان من المفترض أن يشارك نادي الزمالك، في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، باعتباره بطل الدوري المصري النسخة الماضية.

ويشارك بيراميدز، في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، بعد اعتذار نادي الزمالك عن خوض اللقاء بشكل رسمي.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، غدًا الجمعة على ملعب محمد بن زايد.