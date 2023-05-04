عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد رسمي من الأهلي على إعتذار الزمالك من السوبر ومواجهة بيراميدز

صدى البلد

أكد سامي قمصان، المدرب العام بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريق بيراميدز يعد كتابا مفتوحا للفريق الأحمر، قبيل اللقاء المقرر إقامته بينهما على بطولة السوبر المصري غدا الجمعة ، في الإمارات.

txt

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

txt

شوبير يزف مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في السوبر

وقال قمصان، عبر تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن الأمور طيبة للغاية في معسكر الفريق الأحمر بالإمارات، وجاهز لخوض اللقاء دون النظر إلى المنافس".

انسحاب الزمالك يغير خطة الأهلي بالسوبر 

وأوضح مدرب الأهلي أن الجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر، عدل من استعداداته للقاء بعد تغيير المنافس من الزمالك لبيراميدز بعد اعتذار الأبيض عن عدم خوض اللقاء، موضحا أن الفريق في كل الأحوال هدفه اللقب.

وتابع: "سنقاتل من أجل إسعاد جماهيرنا التي تدعمنا في كل مكان ونستمد عقليتنا من جماهيرنا التي تدفعنا لتحقيق الفوز دائما والمنافسة على كل الألقاب".

وأتم: "واجهنا بيراميدز في نهائي الكأس قبل أيام قليلة، وهو بالنسبة لنا كتاب مفتوح كما هو الحال نحن كتاب مفتوح لهم".

الأهلى بطولة السوبر الزمالك بيراميدز اتحاد الكرة أزمة السوبر الامارات الجهاز الفنى السوبر المصري السويسري مارسيل كولر الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الفريق الأول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المدرب العام بطولة السوبر المصري جماهير الأهلي سامي قمصان المدرب سامي قمصان فريق بيراميدز قيادة السويسري مارسيل كولر مواجهة بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

البنك المركزي العماني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

وزيرة البيئة تستقبل الأميرة عالية بن حسين لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية"

إتهمت إبنها وأخته بعلاقة آثمة.. مأموريات لإسقاط بلوجر شهيرة بثت فيديو فاضح

اليونان تطلب تشغيل 5000 من العمالة الزراعية المصرية كدفعة أولي مرشحة للزيادة

وزير الخارجية يشهد تسلم مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

تعرف على نتائج اليوم الأول ببطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات بشيكاغو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

الإفراج عن الأعلاف| الدواجن تنخفض لهذا السعر

سوء استغلال الأبوة.. بلوجر يستخدم ابنه لزيادة المشاهدات على حساب صحته

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ