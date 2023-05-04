أول رد رسمي من الأهلي على إعتذار الزمالك من السوبر ومواجهة بيراميدز

أكد سامي قمصان، المدرب العام بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريق بيراميدز يعد كتابا مفتوحا للفريق الأحمر، قبيل اللقاء المقرر إقامته بينهما على بطولة السوبر المصري غدا الجمعة ، في الإمارات.

وقال قمصان، عبر تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن الأمور طيبة للغاية في معسكر الفريق الأحمر بالإمارات، وجاهز لخوض اللقاء دون النظر إلى المنافس".

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وأوضح مدرب الأهلي أن الجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر، عدل من استعداداته للقاء بعد تغيير المنافس من الزمالك لبيراميدز بعد اعتذار الأبيض عن عدم خوض اللقاء، موضحا أن الفريق في كل الأحوال هدفه اللقب.

وتابع: "سنقاتل من أجل إسعاد جماهيرنا التي تدعمنا في كل مكان ونستمد عقليتنا من جماهيرنا التي تدفعنا لتحقيق الفوز دائما والمنافسة على كل الألقاب".

وأتم: "واجهنا بيراميدز في نهائي الكأس قبل أيام قليلة، وهو بالنسبة لنا كتاب مفتوح كما هو الحال نحن كتاب مفتوح لهم".