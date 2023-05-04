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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يزف مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في السوبر

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة سارة للأهلي، قبل مواجهة فريق بيراميدز، في السوبر المحلي، الذي يقام في السابعة والنصف مساء غد، الجمعة، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بشأن اللاعبين المصابين، والمهددين بالغياب عن الموقعة المرتقبة.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي “مع شوبير” الذي يذاع على “أون سبورت”، إن الثنائي ياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج، جاهزان للمشاركة في مباراة السوبر المحلي، بعد أن طالتهم الإصابات في مباراة الرجاء المغربي الإخيرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: "تواصلت مع بعض المسئولين في الأهلي، وعرفت إن ياسر إبراهيم وديانج جاهزان للمشاركة، وتخلصا من الإصابات التي ضربتهما، ولكن سياسة كولر هي مشاركة أي لاعب يكون جاهزا من الناحية الفنية والبدنية، وبحالة طبية جيدة”.

وأكد أن مارسيل كولر يضع تركيزًا كبيرًا على مواجهة بيراميدز، للفوز وحصد اللقب والعودة به إلى مصر، والاستعداد بشكل جيد لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي التونسي.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر كونه بطل كأس مصر أمام بيراميدز، وصيف الدوري الممتاز، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

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