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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يسلم 50 مركب صيد مجهزة لصغار الصيادين ضمن مبادرة «مراكب الرزق»

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، 50 مركب صيد مجهزة بكافة أدوات ومستلزمات الصيد لصغار الصيادين بقرى مراكز السنطة وسمنود والمحلة الكبرى وقطور وكفر الزيات وزفتى، ضمن مبادرة «مراكب الرزق»، بالتعاون مع مؤسسة صُنّاع الخير للتنمية وبنك البركة، لتوفير مقومات العمل للصيادين ومساعدتهم على بدء العمل وتحقيق مصدر دخل مستدام لأسرهم.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تستهدف تمكين صغار الصيادين اقتصاديًا، من خلال توفير مراكب مجهزة ومستلزمات الصيد اللازمة لممارسة مهنتهم، بما يمنحهم فرصة حقيقية للعمل والإنتاج وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تترجم جهود التنمية إلى فرص ملموسة يستفيد منها المواطنون.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشاد المحافظ بالتعاون مع مؤسسة صُنّاع الخير وبنك البركة، مثمنًا دورهما في دعم صغار الصيادين وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم، ومؤكدًا أهمية الشراكة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي في تنفيذ مبادرات تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم الأسر الأولى بالرعاية.

ردع مخالفين 

وأضاف أن المحافظة مستمرة في مساندة المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج بمختلف القرى والمراكز، وتساعد المواطنين على الاعتماد على أنفسهم وتوفير احتياجات أسرهم، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم جهود التنمية بمحافظة الغربية.

تحسين خدمات المواطنين 

جاء ذلك بحضور العميد دكتور عصام عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ، اللواء ضياء الدين زيدان رئيس مركز ومدينة زفتى ،الأستاذ هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صُنّاع الخير للتنمية، والدكتور محمد عبد الجليل، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع المشروعات بالمؤسسة، والأستاذ شريف محمد أمين، رئيس قطاع التسويق والاتصالات المؤسسية ببنك البركة، والأستاذة آيات إمام السيد عمر، رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية والمسؤولية المجتمعية، والأستاذة كارولين إيهاب إسكندر، مدير الاتصالات المؤسسية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل دعم المراكب الصيادين زفتي

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