خلاف على شراء منزل.. ضبط طرفى مشاجرة بالعصي الخشبية بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام "عصى خشبية" بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 أكتوبر الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بحدوث مشاجرة بين طرف أول: 6 أشخاص"أثنين منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات وسحجات وتم حجز أحدهم بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم "، وطرف ثان : 4 أشخاص “أحدهم مصاب بكدمات متفرقة” جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات مالية بينهم على أولوية شراء منزل كائن بذات الدائرة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "عصى خشبية" مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوه عنها.

وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط "العصى الخشبية المستخدمة فى التعدي" ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.