كهربا يضع الأهلي في حرج .. المسابقات تنصفه .. وفضل يؤكد: الزمالك صح

اشتعلت أزمة نجم النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا بعد صدور بيان صادم من وزارة الشباب والرياضة وتعليق نجوم الكرة حول قرارات لجنة الانضباط والاستئناف في اتحاد الكرة قبل مباراة السوبر المصري .

بدأت تفاصيل الأزمة عندما قررت لجنه الانضباط فى اتحاد الكرة ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه بسبب أحداث مباراة القمة الأخيرة.

ولجأ النادي الأهلي بعدها الي الطعن على تشكيل لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة الأمر الذى أدي الي تعليق حسم عقوبة كهربا .

صدى البلد يستعرض أزمة النادي الأهلي حول عقوبة كهربا فى لجنتي الانضباط والاستئناف وموقف لجنة المسابقات وتصريحات محمد فضل نجم القلعة الحمراء السابق.

الأهلي يقاضي لجنة الانضباط بسبب كهربا

قرر مجلس إدارة النادي الاهلي إقامة دعوي قضائية لحل لجنه الانضباط بعد ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا .



وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خاص.. الأهلي يقيم دعوى قضائية لحل لجنة الانضباط"

التظلمات تعلق حسم إيقاف نجم الأهلي

انتهت لجنة الاستئناف (التظلمات) برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية كل من المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل السابق، والمستشار عمر الفاروق إسماعيل مساعد وزير العدل السابق من نظر الاستئنافات الأربعة المقدمة من النادى الأهلي واللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ونادى الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط والقيم والأخلاق.



كما ناقشت الدعوى القضائية المستعجلة رقم 48268 أمام القضاء الإداري بالطعن على تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق والقرارات الصادرة منها.



وقررت اللجنة الآتى: وقف نظر الاستئنافات الأربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 / 5 / 2023 في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء ادارى.

عامر حسين : كهربا لم يفعل اي خطأ

علق عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، على العقوبات الموقعة على جماهير المصري البورسعيدي وأزمة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي.

وقال عامر حسين عبر تصريحات إذاعية:"لا أريد الدخول في شئون لجان أخرى لأنني لا أحب أن يتدخل أحد في عمل إدارة المسابقات ولكن الحمدلله طلعت على حق فيما أسير عليه من فترة زمنية طويلة وكان هناك من يهاجمني على طريقة عملي".

وأضاف:"لائحة لجنة المسابقات واضحة كما ذكرت ولم يحدث أي تجاوز من محمود عبدالمنعم كهربا حسب تقرير الحكم ومراقب المباراة وشريط فيديو المباراة لذلك لم نصدر أي عقوبة ضد اللاعب".

وأكمل:" دائماً كان هناك من يعترض على نظامي ولكن اللائحة الخاصة بإدارة المسابقات واضحة وهي العودة لتقرير الحكم ثم مراقب المباراة ثم شريط المباراة الرسمي قبل إتخاذ أي قرار ولا أعتمد على الفيديوهات المصورة بعيداً عن شريط المباراة".

واستطرد: "لجنة الانضباط مكونه من مستشارين وقضاه ولهم كل الحق في انتداب خبراء صوت وفيديو للتحقق من صحة تلك الفيديوهات وأنها لم يتم التلاعب فيها".

محمد فضل : الزمالك صح

يرى محمد فضل، نجم النادي الأهلي السابق، أن لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار لجنة الإنضباط، بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.



وقال نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: “الواقعة حصلت، أيًا كان مين المخطئ في أزمة السوبر المصري، بس هل ينفع قرار يطلع بعد أربعة شهور بشأن عقوبة لاعب”.

وأضاف: “الأهلي له حق تمامًا خاصة أن القرار قبل بطولة وهي السوبر المصري، أتحدى أن كان في تأخر في القرار عندما كنت مسئولا في اتحاد الكرة”.



وتابع: “الزمالك قراره صحيح، لأن القرار طلع من لجنة الانضباط بإيقاف كهربا، فمن حق الزمالك التمسك بالقرار”.

واختتم: “المفروض أن العقوبة كانت تفضل مستمرة فور إعلانها ولا يشارك كهربا مع الأهلي مثلما حدث مع إمام عاشور، وكان ممكن أيضًا أن يتم إلغاء العقوبة اليوم فلا يستطيع أحد التحدث”.

