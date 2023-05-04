عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

كشف تقرير صحفي كواليس جانب من اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس.

وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية، أن اجتماع الانضباط شهد مناقشة أحداث لقاء الترجي وشبيبة القبائل الجزائري، مع النظر في ملف أحداث التدافع من جانب جماهير الرجاء المغربي قبل لقاء الأهلي المصري والتي تسببت في وفاة مشجعة مغربية، بالإضافة إلى إمكانية إصدار قرار في ملف الأحداث التي رافقت مواجهة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني والتي لم يتم البت فيها منذ تقدم الهلال بشكوى خلال شهر أبريل الماضي. 

وأضافت الإذاعة، أن هيئة دفاع الترجي أنهت المرافعات أمام لجنة الانضباط صباح اليوم الخميس، الخاصة بالأحداث التي رافقت مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري، حيث ركزت الهيئة على أن أحداث الشغب وقعت خارج المستطيل الأخضر واقتصرت على المدرجات قبل أن يتم تطويق الأمر أمنيا وتستأنف المباراة في ظروف عادية.

كانت مباراة الترجي وشبيبة القبائل، التي أقيمت السبت الماضي، على الملعب الأولمبي في رادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، شهدت تأخر انطلاق شوطها الثاني قرابة 40 دقيقة، بسبب إلقاء جماهير الفريق التونسي شماريخ على أرضية الملعب وفي المدرجات لتشتعل النار بالمدرج الجنوبي، ورد الأمن بإطلاق غاز مسيل للدموع.

موعد مباراتي الأهلي والترجي:

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب ضد الترجي يوم 12 مايو الجاري على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس، بينما يقام لقاء العودة يوم 19 مايو على استاد القاهرة الدولي.

كاف الترجي الأهلى الأهلي والترجي دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

كهربا عقوبته بح| "الفولت العالي" يضع الأهلي في حرج.. "المسابقات" تنصفه| ومرتضى يرفض التراجع

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مواقف سيارات السرفيس لمتابعة تطبيق تعريفات الركوب

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

نافذة أمل للملاك.. تحركات لإدراج قانون الإيجار القديم على طاولة الحوار الوطني

على كرسي متحرك.. أول ظهور لـ حلمي بكر في الرياض

بعد مطالب الملاك.. طرد المستأجر وورثته من الوحدة السكنية في هذه الحالات

حرب السودان تنهي حياة زواحف وحيوانات برية نادرة بسبب قلة الماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

صنعت بالإمارات وطولها من الرقبة للرجلين.. أطول سلسلة بالخليج تلفت الأنظار

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ