الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

كشف تقرير صحفي كواليس جانب من اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس.

وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية، أن اجتماع الانضباط شهد مناقشة أحداث لقاء الترجي وشبيبة القبائل الجزائري، مع النظر في ملف أحداث التدافع من جانب جماهير الرجاء المغربي قبل لقاء الأهلي المصري والتي تسببت في وفاة مشجعة مغربية، بالإضافة إلى إمكانية إصدار قرار في ملف الأحداث التي رافقت مواجهة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني والتي لم يتم البت فيها منذ تقدم الهلال بشكوى خلال شهر أبريل الماضي.

وأضافت الإذاعة، أن هيئة دفاع الترجي أنهت المرافعات أمام لجنة الانضباط صباح اليوم الخميس، الخاصة بالأحداث التي رافقت مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري، حيث ركزت الهيئة على أن أحداث الشغب وقعت خارج المستطيل الأخضر واقتصرت على المدرجات قبل أن يتم تطويق الأمر أمنيا وتستأنف المباراة في ظروف عادية.

كانت مباراة الترجي وشبيبة القبائل، التي أقيمت السبت الماضي، على الملعب الأولمبي في رادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، شهدت تأخر انطلاق شوطها الثاني قرابة 40 دقيقة، بسبب إلقاء جماهير الفريق التونسي شماريخ على أرضية الملعب وفي المدرجات لتشتعل النار بالمدرج الجنوبي، ورد الأمن بإطلاق غاز مسيل للدموع.

موعد مباراتي الأهلي والترجي:

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب ضد الترجي يوم 12 مايو الجاري على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس، بينما يقام لقاء العودة يوم 19 مايو على استاد القاهرة الدولي.