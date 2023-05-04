كاف يستمع لـ الترجي بشأن أحداث الشغب قبل مواجهة الأهلي | خاص

استمعت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، لمرافعة الهيئة القانونية الخاصة بنادي الترجي الرياضي التونسي، بخصوص أحداث الشغب الخاصة بجماهيره في آخر مباريات الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مناوشات قد دارت بين جماهير الترجي وقوات الأمن التونسية، ما أدى لتأخير انطلاق الشوط الثاني لمباراة الفريق أمام شبيبة القبائل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب مصدر خاص في “كاف”، فإن الترجي أوضح بأنه لم تحدث أي أعمال عنف طالت أرضية الملعب أو اقتحام للجماهير لأرضية الملعب، بل اقتصرت المناوشات في المدرجات، وهو ما دونه مراقب المباراة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن قرارات “كاف” الخاصة بملف قضية الترجي خلال 24 ساعة.

ويسود الشعور داخل وفد الترجي بأنه لن يتم معاقبة النادي أو جماهيره، بل ستقتصر العقوبة على غرامة مادية، قبل مواجهة الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.