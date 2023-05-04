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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد لطيف: مؤتمر دعم مجلس إدارة النادي بمثابة يوم في حب الزمالك

صدى البلد

أكد خالد لطيف أمين صندوق الزمالك أن مؤتمر دعم مجلس إدارة النادي بمثابة يوم في حب نادي الزمالك.

 

وتابع قائلا: "أتشرف أن أكون زملكاوي قبل أن أكون أمينا للصندوق بالنادي، ولنا الشرف أننا مصريون وأتشرف أن المؤتمر بدأ بالنشيد الوطني لمصر".

 

وتابع: "تواجد الرموز من أجل دعم النادي، وتواجد أعضاء المجلس والرموز من أجل الحوار حول الزمالك صاحب الفضل على كل من ينتمي له، والدعوة ليست خاصة  لأنها دعوة  للتجمع داخل بيتنا وكل رموز ونجوم الزمالك".


وتابع قائلا: "اليوم حوار من القلب ومجلس إدارة الزمالك سيترك المساحة لكل شخص محب للنادي ليدلي برأيه، والجميع اجتمع على شئ واحد فقط هو حب نادي الزمالك".

وأضاف: "الحاضرون الآن نجوم أفنوا رحلتهم في نادي الزمالك على مدار التاريخ وينتمون للنادي سواء الكابتن أحمد عبد الحليم  أو عادل المأمور أو إسماعيل يوسف وخالد الغندور وحسن بصري وأحمد دويدار وميدو وأسامة حسن".


وقال أمين الصندوق: "نشكر الجميع الذين حضروا لدعم النادي  عندما رأوا أن الزمالك  في أزمة، والمستشار مرتضى منصور أكد أن الزمالك هو بيت كل زملكاوي،وأنهم لا يحتاجون لدعوة لأنه بيتهم.

 

بدء توافد رموز الزمالك

بدأ رموز نادي الزمالك في التوافد على صالة حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء لحضور مراسم مؤتمر الدعم للنادي ومجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور. 


وحضر كل من أحمد عبد الحليم وعادل المأمور وطارق يحيى وإسماعيل يوسف وخالد الغندور وأحمد حسام "ميدو"  وأحمد دويدار والعديد من رموز الألعاب الجماعية المختلفة. 
كما تواجد من أعضاء المجلس خالد لطيف أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور والكابتن جمال عبد الحميد واللواء علاء مقلد وأحمد دعبس.
ويشهد نادي الزمالك يوم دعم رموز النادي لمجلس إدارة القلعة البيضاء والمستشار مرتضى منصور تجاه القرارات التعسفية الأخيرة ضد النادي.

 

الزمالك راحة من التدريبات غدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية في تمام  التاسعة صباحاً يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة بروكسي في بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بروكسي، يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ٣٢ ببطولة كأس مصر.

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