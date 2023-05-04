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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الترجي.. تقارير: كاف يورط الأهلي بقرار مفاجئ

الأهلي والترجي -
الأهلي والترجي - أرشيفية

كشف تقرير صحفي تونسي، عن أزمة تواجه فريق الأهلي بسبب موعد لقاء الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب ضد الترجي يوم 12 مايو الجاري على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس، بينما يقام لقاء العودة يوم 19 مايو على استاد القاهرة الدولي.

ونشر موقع “football tunisien”، تقرير بعنوان:" قبل مواجهة الترجي: الاتحاد الإفريقي “كاف” يورط الأهلي المصري".

موقع “football tunisien”

 

وذكر الموقع التونسي، أن الأهلي سيلعب غدا الجمعة ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري بالإمارات، ثم يواجه حرس الحدود في الدوري 9 مايو، أي قبل 3 أيام فقط من مواجهة الترجي في رادس.

وأوضح أن رغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن بتأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود، إلا أن الأهلي يفاضل بين 8 و 9 مايو للسفر إلى تونس.

ولفت إلى أن الأهلي طالب رابطة الأندية المصرية بتأجيل لقاء حرس الحدود بسبب مباراة الترجي، وفي انتظار القرار الرسمي.

الأهلى الترجي كاف دوري ابطال افريقيا بيراميدز

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