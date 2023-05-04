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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون قصد.. شوبير يكشف كواليس إيقاف شريف إكرامي بسبب المنشطات

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن العقوبة الموقعة ضد شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، موضحا أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قررت إيقافه شهرين بعد التأكد من عدم تناول الحارس للمنشطات.

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وقال شوبير، خلال برنامجه مع شوبير المذاع عبر راديو أون سبورت أف أم أن العقوبة لمدة شهرين جاءت لأن كاف، تأكد أن شريف إكرامي حارس بيراميدز حصل على دواء محظور دون قصد.

أول رد من إكرامي علي إيقافه بسبب المنشطات 

علق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، عن إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي حتى ٢٨ مايو.

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وكتب عبر تويتر: "امتنعت عن التعليق تماماً عن ما تم تداوله من أخبار بعد إيجابية تحليل عينة كشف المنشطات الخاصة بي حتي صدور قرار الاتحاد الافريقي.. اليوم قررت لجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي تبرئتي من التعمد والاكتفاء بإيقافي حتي ٢٨ مايو الحالي.. بعيداً عن من اهتموا فقط بجنون السبق الصحفي ‏وما تبعه من اخبار ايقافي لسنوات او اعتزالي.

ولمن تهمه الحقيقة ‏فالقصة الكاملة بكل تفاصيلها سأعلنها في الأيام القليلة القادمة..‏وموضحاً لماذا تم ايقافي رغم تبرئتي من تعاطي اي مواد محسنة للأداء و أيضاً من التعمد.. ‏وتفاصيل اخري مهمه لزملائي لاعبي الكره ولكل من يمتهن الرياضة بشكل محترف".

والد اكرامي يكشف حقيقة إيقافه 

وكشف إكرامي الشحات، والد شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، حقيقة إيقاف نجله؛ بسبب شبهة المنشطات.

وكان شريف إكرامي قد ثُبت مؤخرًا إيجابية عينته في اختبار الكشف عن المنشطات في إحدى مباريات بيراميدز بالكونفدرالية.

وقال إكرامي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على إم بي سي مصر: “شريف والمنشطات؟ ليست منشطات وليست هرمونات وليست مخدرات عشان الناس تبقى عارفين”.

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