قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيول تقطع طريق مرسى علم – الشلاتين بالبحر الأحمر.. وتحذيرات من عبور مجرى المياه
خلال لقائه بجوتيريش.. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة إصلاح منظومة مجلس الأمن
اتساع رقعة التسرب النفطي قبالة سواحل الإمارات.. وإغلاق مزيد من الشواطئ
إقبال على الجمعية العمومية العادية وغير عادية لنادي سيراميكا كليوباترا| صور
48 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقق إيجار تمليكي
لأول مرة .. الدولار يتخطى حاجز 56 جنيهًا في البنوك
الرئيس السيسي: مصر تدعم الدور المركزي للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين
رئيس مجلس الشيوخ: الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.. ومصر تقف مع أشقائها درعا يصون لا سيفا يعتدي
لا إفلات من العقاب..ملك الأردن: لاحقنا الإرهابيين حتى جحورهم ولن نقبل أبدَا من يفرقنا
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: مشاورات مكثفة مع واشنطن لتحديد موعد نقل القيادة العملياتية في زمن الحرب
ارتفاع عدد مشتركي إنترنت النطاق العريض الثابت 9.5% في ديسمبر 2025
الاتحاد الدولي للمستشفيات يعلن فوز مصر بمقعد أفريقيا والشرق الأوسط بمجلس إدارة الاتحاد للمرة الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كورفيت جراند سبورت الجديدة تتعطل بعد 5 دقائق فقط من مغادرة التوكيل

كورفيت جراند سبورت
كورفيت جراند سبورت
عزة عاطف

تحولت فرحة امتلاك سيارة رياضية جديدة إلى تجربة عصيبة لمالك سيارة «شفروليه كورفيت جراند سبورت»، بعدما تعرضت المركبة لخلل برمجي مفاجئ تسبب في توقفها التام بعد أن قطع بها مسافة ميل واحد فقط من مغادرته معرض السيارات.

عطل كهربائي مفاجئ واحتجاز داخل المقصورة

وكان البلوجر “مو” قد تسلم سيارته الجديدة كليًا للبدء في رحلة العودة إلى منزله والتي كان من المفترض أن تستغرق ساعتين. 

ولكن بعد دقائق معدودة من الانطلاق، فقدت السيارة الطاقة الكهربائية بالكامل، ورفض المحرك إعادة التشغيل، مِمَّا أدى إلى إغلاق الأبواب إلكترونيًا واحتجازه داخل المقصورة.

ثغرة برمجية وإغلاق تلقائي للأبواب

وبعد محاولات متعددة للتعامل مع الموقف الحرجة، تمكن المالك من العثور على مقبض الفتح الميكانيكي الخفي المخصص للحالات الطارئة والخروج من السيارة. 

إلا أن المعاناة لم تنته عند هذا الحد؛ إذ أغلقت الأبواب تلقائيًا فور خروجه للتحقق من العطل، ليبقى عالقًا على جانب الطريق السريع دون إمكانية للوصول إلى داخل المركبة، في واقعة تسلط الضوء على المخاطر الناجمة عن الاعتماد المفرط على الأنظمة البرمجية والإلكترونية في السيارات الحديثة.

عطل شيفروليه كورفيت جراند سبورت مشاكل كورفيت البرمجية عيوب المقابض الإلكترونية صيانة وأعطال شفروليه كورفيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

الأتوبيس المحترق

تفحم بالكامل.. العناية الإلهية تنقذ 40 راكبا بحريق أتوبيس قنا| صور

أحمد فتوح

جاي هنا ليه؟.. أحمد فتوح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة.. وجوتيريش يشيد بالدور المحوري لمصر في تسوية النزاعات وترسيخ السلام بالشرق الأوسط

عمرو عثمان

صندوق مكافحة الإدمان: 3660 سائق مدارس خضعوا لتحليل المخدرات

ماكسيم أوريشكين

ماكسيم أوريشكين: أجريت مباحثات مع الرئيس السيسي لتوسيع الشراكة الرقمية

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

فيديو

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد