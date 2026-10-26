كورفيت جراند سبورت الجديدة تتعطل بعد 5 دقائق فقط من مغادرة التوكيل

تحولت فرحة امتلاك سيارة رياضية جديدة إلى تجربة عصيبة لمالك سيارة «شفروليه كورفيت جراند سبورت»، بعدما تعرضت المركبة لخلل برمجي مفاجئ تسبب في توقفها التام بعد أن قطع بها مسافة ميل واحد فقط من مغادرته معرض السيارات.

عطل كهربائي مفاجئ واحتجاز داخل المقصورة

وكان البلوجر “مو” قد تسلم سيارته الجديدة كليًا للبدء في رحلة العودة إلى منزله والتي كان من المفترض أن تستغرق ساعتين.

ولكن بعد دقائق معدودة من الانطلاق، فقدت السيارة الطاقة الكهربائية بالكامل، ورفض المحرك إعادة التشغيل، مِمَّا أدى إلى إغلاق الأبواب إلكترونيًا واحتجازه داخل المقصورة.

ثغرة برمجية وإغلاق تلقائي للأبواب

وبعد محاولات متعددة للتعامل مع الموقف الحرجة، تمكن المالك من العثور على مقبض الفتح الميكانيكي الخفي المخصص للحالات الطارئة والخروج من السيارة.

إلا أن المعاناة لم تنته عند هذا الحد؛ إذ أغلقت الأبواب تلقائيًا فور خروجه للتحقق من العطل، ليبقى عالقًا على جانب الطريق السريع دون إمكانية للوصول إلى داخل المركبة، في واقعة تسلط الضوء على المخاطر الناجمة عن الاعتماد المفرط على الأنظمة البرمجية والإلكترونية في السيارات الحديثة.