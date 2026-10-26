فولفو EX30 بمحركات كهربائية وتصميم رياضي.. صور

تواصل فولفو توسيع مجموعتها من السيارات المعتمدة على الطاقة الكهربائية عالميًا، ومن بينها EX30 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تحت المدمجة.

أبعاد فولفو EX30

يبلغ طول فولفو EX30 نحو 4,233 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,838 مم وارتفاعها إلى 1,550 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,650 مم، فيما ترتكز على عجلات مصنوعة من الألومنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

فولفو EX30

محرك محرك كهربائي بقوة 272 حصانًا

تقدم فولفو EX30 بفئةSingle Motor Extended Range ، التي تعتمد على محرك كهربائي واحد ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتبلغ القوة الإجمالية لهذه النسخة 272 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 343 نيوتن متر، ما يتيح لها التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 5.3 ثانية، وتصل السرعة القصوى إلى 180 كم في الساعة.

فولفو EX30

بطارية ومدى فولفو EX30 فئة Single Motor

تضم النسخة ذات المحرك الواحد بطارية بسعة 69 كيلوواط ساعة، مع معدل استهلاك للطاقة يبلغ 17 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، ويصل مدى القيادة الكهربائي إلى 540 كيلومترًا، وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد AC، مع إمكانية شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال نحو 8 ساعات، بينما تصل قدرة الشحن السريع بالتيار المستمر DC إلى 175 كيلوواط، ويمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 28 دقيقة.

فولفو EX30

محرك ومدى فولفو EX30 الدفع الرباعي

تقدم فولفو EX30 خيارًا آخر يعتمد على محركين كهربائيين مع نظام دفع رباعي، وتصل قوته الإجمالية إلى 428 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 543 نيوتن متر، وتتيح هذه المنظومة للسيارة التسارع من السكون 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 3.6 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 180 كم في الساعة.

فولفو EX30

تستخدم فئة الدفع الرباعي بطارية بسعة 69 كيلوواط ساعة أيضًا، لكن استهلاكها يصل إلى 18 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، بينما يبلغ مدى القيادة الكهربائي نحو 450 كيلومترًا، وتدعم هذه الفئة الشحن بالتيار المتردد، مع زمن يبلغ نحو 8 ساعات لشحن البطارية بالكامل، مع إمكانية الشحن من 10 إلى 80% خلال 28 دقيقة.