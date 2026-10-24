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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحركات كهربائية.. مواصفات فولفو EX90 2026

فولفو EX90
فولفو EX90
صبري طلبه

تقدم فولفو EX90 موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، معتمدة على منظومة دفع كهربائية بالكامل وتصميم يجمع بين الطابع الرياضي والملامح العصرية.

أبعاد فولفو EX90 

تأتي السيارة بطول يبلغ 5,038 مم، وعرض يصل إلى 1,964 مم، وارتفاع قدره 1,748 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,984 مم، ويترواح وزن السيارة دون ركاب بين 2,713 و2,741 كجم.

بينما تأتي المقدمة بمصابيح LED، مع عجلات ألمنيوم قياس 21 بوصة في الأمام والخلف، مع مرايا جانبية قابلة للضبط والطي كهربائيًا، وسقف بانورامي.

فولفو EX90

تجهيزات فولفو EX90

تضم المقصورة مقاعد كهربائية، إلى جانب الذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك، ويحصل السائق على مقود متعدد الوظائف مكسو بالجلد، وشاشة مركزية قياس 14.5 بوصة عرض وظائف المعلومات والترفيه والملاحة المتصلة.

وتدعم الشاشة الاتصال اللاسلكي بنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، فيما تأتي لوحة العدادات الرقمية بشاشة قياس 9 بوصات لتوفير المعلومات الأساسية أثناء القيادة، ونظامًا صوتيًا، وتكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق للتحكم في درجات الحرارة داخل المقصورة. 

فولفو EX90

محركات فولفو EX90

تقدم فولفو EX90 عالميًا بثلاثة خيارات لمنظومة الحركة، تبدأ بفئة Twin  Motor التي تعتمد على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي AWD، بقوة إجمالية تبلغ 456 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 670 نيوتن متر. 

وتستخدم هذه الفئة بطارية بسعة 106 كيلوواط ساعة، ويبلغ معدل استهلاك الطاقة 19.3 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، مع مدى قيادة يصل إلى 720 كم. 

فولفو EX90

وتصل السيارة بهذه المنظومة إلى سرعة 100 كم/س انطلاقًا من الثبات خلال 5.5 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم/س، وتأتي فئة Twin Motor Performance  بمحركين كهربائيين ونظام دفع كلي، لكن مع ارتفاع القوة الإجمالية إلى 680 حصانًا.

كما يأتي عزم الدوران بزيادة تصل إلى 870 نيوتن متر، وتعتمد هذه النسخة على بطارية سعتها 106 كيلوواط ساعة، فيما يصل مدى القيادة إلى 720 كم، وتحقق السيارة تسارعًا من السكون إلى 100 كم/س خلال 4.2 ثانية.

فولفو EX90

تستخدم فئة Single Motor، محركًا كهربائيًا واحدًا ينقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام دفع RWD، وتبلغ قوتها 333 حصانًا، مع عزم دوران قدره 480 نيوتن متر، وتأتي هذه النسخة ببطارية سعتها 92 كيلوواط ساعة.

ويصل معدل استهلاك الطاقة إلى 18.2 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، بينما يبلغ مدى القيادة 705 كم، ويستغرق التسارع من صفر إلى 100 كم/س نحو 6.8 ثانية، وتصل السرعة القصوى إلى 180 كم/س.

فولفو EX90 فولفو EX90 فولفو EX90 موديل 2026 مواصفات فولفو EX90 موديل 2026

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