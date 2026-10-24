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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولفو تستعد لقيادة ذاتية تنقلك من الباب للباب بفضل إنفيديا

فولفو وإنفيديا Nvidia
فولفو وإنفيديا Nvidia
عزة عاطف

كشفت شركة «فولفو» السويدية عن توسيع شراكتها الاستراتيجية الممتدة منذ عام 2017 مع شركة البرمجيات والشرائح الإلكترونية «إنفيديا»، لتزويد طرازاتها المستقبلية بأنظمة قيادة ذاتية متطورة قادرة على التوجيه الذاتي الكامل “من الباب إلى الباب” عبر الطرق السريعة والشوارع المزدحمة داخل المدن.

بنية هندسية متكاملة وبرمجيات ذكاء اصطناعي

ستعتمد «فولفو» في جيلها الجديد من السيارات على معمارية «Hyperion» الخاصة بالمستشعرات وأنظمة الحوسبة، إلى جانب نظام التشغيل «Halos» وحزمة برمجيات الذكاء الاصطناعي «Alpamayo» المطورة من قبل إنفيديا. 

وتهدف هذه المنظومة التقنية المعقدة إلى تقديم تجربة قيادة أكثر سهولة وسلاسة للمستخدمين عبر معالجة البيانات المحيطة بالمركبة بدقة عالية لاتخاذ قرارات القيادة اللحظية.

القيادة من دون مراقبة واستراتيجية التطوير التدريجي

تخطط الشركة السويدية لإدراج تقنيات القيادة المتقدمة تدريجيًا، حيث ستبدأ بنشر نظام يسمح بالقيادة الذاتية دون الحاجة لمراقبة الطريق باستمرار (Eyes-off) والمصنفة ضمن المستوى الثالث (Level 3). 

وعلى الرغم من أن شركات عالمية مثل «فورد» و«جنرال موتورز» تعمل على تطوير هذه التقنيات، في حين أوقفت شركات أخرى كـ«مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» أبحاثها في هذا المجال مؤقتًا بسبب تكاليف التطوير المرتفعة وضآلة الإقبال الجماهيري، إلا أن «فولفو» تراهن على دمج خبراتها العريقة في معايير السلامة والأمان مع حلول الذكاء الاصطناعي لتأمين حضور قوي في مستقبل السيارات ذاتية القيادة.

فولفو سيارات فولفو ذاتية القيادة تقنية القيادة الذاتية فولفو وإنفيديا Nvidia برمجيات Nvidia Alpamayo

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