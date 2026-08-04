فولفو تودع أرخص سيارة كهربائية بعد وقت قصير من إطلاقها

تستعد شركة فولفو لإحداث تغييرات في أسطول سياراتها الكهربائية المدمجة، حيث تعتزم وقف إنتاج طراز EX30 بعد موديل 2026، ليتبعه لاحقًا طراز EX40.

ولمواجهة المنافسة الشرسة في فئة السيارات الكهربائية التي يقل سعرها عن 50000 دولار، تخطط الصانعة السويدية لتقديم سيارتها الجديدة كليًّا EX50 في خريف 2027.

وتستهدف هذه السيارة سد الفجوة التي سيتركها توقف إنتاج الموديلات السابقة عبر توفير خيار عملي متطور يجمع بين القيمة العالية والمساحة الأكبر، لتدخل في منافسة مباشرة مع سيارات مثل فورد موستانج ماك-إي وهيونداي أيونيك 5.

الأسعار المتوقعة والتمركز في السوق

وفقًا لتقارير حديثة، من المتوقع أن يبدأ سعر فولفو EX50 في النطاق المرتفع لفئة 40000 دولار عند طرحها التجاري، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًّا جذابًا مقارنة بطراز EX40 الذي يبدأ سعره من 56545 دولارًا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحتاج فيه الشركة لتعزيز تنافسيتها في سوق السيارات الفاخرة المدمجة، حيث لم يعد الاعتماد على التحديثات الطفيفة كافيًّا للحفاظ على الحصة السوقية.

وستحل السيارة الجديدة بديلًا شاملًا لسيارات فولفو الأصغر، مستهدفة جذب شريحة واسعة من المستهلكين الباحثين عن سيارة عائلية كهربائية حديثة بأسعار تنافسية.

المنصة الهندسية والتجهيزات الكهربائية المتطورة

ستعتمد سيارة EX50 على المنصة الهندسية الجديدة SPA3، وهي المنصة ذاتها التي تدعم طراز EX60 الأكبر. ويتيح هذا الانتقال التقني تزويد السيارة بنظام كهربائي يعمل بجهد 800 فولت، مما يضمن سرعات شحن فائقة وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة مقارنة بالأجيال السابقة. وعلى الرغم من عدم الكشف بشكل رسمي عن الأرقام النهائية لمدى القيادة، تشير التوقعات إلى أن السيارة الجديدة ستتجاوز الحد الأقصى لنطاق طراز EX40 البالغ 296 ميلًا.

كما يُرجح توفرها بخيارات متعددة تشمل منظومة ذات 1 محرك أو منظومة ذات 2 محرك للدفع الكلي لتلبية مختلف متطلبات القيادة الميدانية.