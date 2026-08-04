قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات ثأرية بين المتهم وأهلية المتوفى.. ننشر شهادة جار المجني عليه في جريمة المعصرة
إنجاز استثنائي.. إسماعيل أحمد يدخل موسوعة جينيس برقم غير مسبوق في كرة السلة
رئيس الوزراء: توفير السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة
منسوب نهر الراين يهبط إلى أدنى مستوى منذ 150 عاما ويهدد شريان التجارة الأوروبية
مع بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026.. خبير يكشف إرشادات اختيار الرغبات
طلبوا فدية 5 ملايين.. قرار عاجل ضد المتهمين بخطف رئيس قناة الفتح الإسلامية
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.. ماذا تغير؟
بمده محددة.. "الإسكان الاجتماعي" يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار
الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري
حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون مقام قبر يوسف في نابلس| فيديو
15 ألف وحدة سكنية.. مناطق شقق الإيجار المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعي
توجيهات رئاسية بتأمين السلع الغذائية.. ونواب: تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولفو تودع أرخص سيارة كهربائية بعد وقت قصير من إطلاقها

سيارات فولفو EX50
سيارات فولفو EX50
عزة عاطف

تستعد شركة فولفو لإحداث تغييرات في أسطول سياراتها الكهربائية المدمجة، حيث تعتزم وقف إنتاج طراز EX30 بعد موديل 2026، ليتبعه لاحقًا طراز EX40. 

ولمواجهة المنافسة الشرسة في فئة السيارات الكهربائية التي يقل سعرها عن 50000 دولار، تخطط الصانعة السويدية لتقديم سيارتها الجديدة كليًّا EX50 في خريف 2027. 

وتستهدف هذه السيارة سد الفجوة التي سيتركها توقف إنتاج الموديلات السابقة عبر توفير خيار عملي متطور يجمع بين القيمة العالية والمساحة الأكبر، لتدخل في منافسة مباشرة مع سيارات مثل فورد موستانج ماك-إي وهيونداي أيونيك 5.

الأسعار المتوقعة والتمركز في السوق

وفقًا لتقارير حديثة، من المتوقع أن يبدأ سعر فولفو EX50 في النطاق المرتفع لفئة 40000 دولار عند طرحها التجاري، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًّا جذابًا مقارنة بطراز EX40 الذي يبدأ سعره من 56545 دولارًا. 

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحتاج فيه الشركة لتعزيز تنافسيتها في سوق السيارات الفاخرة المدمجة، حيث لم يعد الاعتماد على التحديثات الطفيفة كافيًّا للحفاظ على الحصة السوقية. 

وستحل السيارة الجديدة بديلًا شاملًا لسيارات فولفو الأصغر، مستهدفة جذب شريحة واسعة من المستهلكين الباحثين عن سيارة عائلية كهربائية حديثة بأسعار تنافسية.

المنصة الهندسية والتجهيزات الكهربائية المتطورة

ستعتمد سيارة EX50 على المنصة الهندسية الجديدة SPA3، وهي المنصة ذاتها التي تدعم طراز EX60 الأكبر. ويتيح هذا الانتقال التقني تزويد السيارة بنظام كهربائي يعمل بجهد 800 فولت، مما يضمن سرعات شحن فائقة وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة مقارنة بالأجيال السابقة. وعلى الرغم من عدم الكشف بشكل رسمي عن الأرقام النهائية لمدى القيادة، تشير التوقعات إلى أن السيارة الجديدة ستتجاوز الحد الأقصى لنطاق طراز EX40 البالغ 296 ميلًا. 

كما يُرجح توفرها بخيارات متعددة تشمل منظومة ذات 1 محرك أو منظومة ذات 2 محرك للدفع الكلي لتلبية مختلف متطلبات القيادة الميدانية.

أرخص سيارات كهربائية سيارات فولفو EX50 بديل فولفو EX40 أسعار فولفو 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

محمد صلاح

شرط جديد من محمد صلاح قبل حسم انتقاله إلى طرابزون سبور

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي

التاريخ يعيد نفسه في الرباط.. ركلتا جزاء ضائعتان للمغرب أمام السنغال

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

ترشيحاتنا

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

حمدي المرغني

حمدي الميرغني يفاجئ الجمهور بخبر الانفصال.. رسالة غامضة تختفي بعد دقائق

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

بالصور

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم في غزة..ًصور

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية.. وصفة شهية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالات جريئة | شاهد

هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد