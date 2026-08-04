أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات هاتشباك وكروس أوفر في مصر.. هينيسي تكشف الستار عن وحش Blackbird الخارق

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



لامبورجيني تيميراريو الخارقة تنطلق بقوة 800 حصان .. صور

تعد لامبورجيني واحدة من أشهر الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الخارقة، إذ تأسست عام 1963، ومنذ انطلاقها نجحت في ترسيخ مكانتها بين أبرز العلامات العالمية التي تقدم سيارات تجمع بين الأداء العالي والتصميم المميز.

كل ما تريد معرفته عن نيسان أرمادا.. عملاق الأداء الرياضي

قدمت نيسان أول ظهور لسيارة أرمادا عام 2003، لتدخل بها منافسات فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، واستطاعت منذ ذلك الوقت أن تحافظ على مكانتها في عدد من الأسواق العالمية بفضل اعتمادها على المساحات الرحبة، والقدرات الفنية عالية الأداء، وصولًا إلى أحدث إصدار والذي نتحدث عنه في هذا الموضوع.

السعودية تسرع توطين صناعة السيارات الكهربائية .. 9.2 مليار ريال عائد اقتصادي متوقع

في خطوة جديدة لدعم قطاع السيارات الكهربائية، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية توقيع اتفاقيتين مع شركة "سير" الوطنية للسيارات، بهدف توطين صناعة المركبات الكهربائية ونقل التقنيات والخبرات إلى المملكة، ضمن مساعي تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.

أرخص 5 سيارات هاتشباك وكروس أوفر في مصر .. كم وصلت الأسعار؟

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة متنوعة من الاصدارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الهيكلية، ومنها فئة الهاتشباك الشهيرة، بالإضافة إلى فئة الكروس أوفر الرياضية.

هينيسي الأمريكية تكشف الستار عن وحش Blackbird الخارق .. صور

كشفت شركة هينيسي الأمريكية عن أحدث مشاريعها في عالم السيارات الخارقة، من خلال طراز Blackbird، الذي يمثل إضافة جديدة إلى سلسلة السيارات عالية الأداء.

أسعار ومواصفات لكزس RX 2026 في السوق السعودي

تعد لكزس واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، وتواصل هذه العلامة تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات في السوق السعودي، ويأتي من بينها طراز RX موديل 2026 الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.