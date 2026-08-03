أخبار السيارات| أشهر 5 سيارات SUV في مصر بالأسعار.. فيراري SF90 سبايدر بقدرات خيالية

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



مواصفات إم جي 07 الكهربائية الجديدة.. وأسعارها عالميًا

واصلت إم جي توسيع تشكيلتها من السيارات الكهربائية من خلال طرح طراز إم جي 07 في السوق الصينية، ليصبح أحدث سيارة كهربائية تنضم إلى مجموعة العلامة خلال الفترة الأخيرة.

فيراري SF90 سبايدر بقدرات خيالية.. هل تتوقع سرعتها؟

تعد فيراري واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات الرياضية في العالم، إذ ارتبط اسمها لعقود طويلة بتطوير الطرازات عالية الأداء التي تجمع بين القوة والتقنيات المتقدمة والتصميم المميز.

سعر ومواصفات بي واي دي Ti7 موديل 2026 في السعودية

بي واي دي الصينية طرح مجموعة متنوعة من السيارات داخل السوق السعودي، ومن بين أحدث إصداراتها تأتي سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وتجمع بين منظومة دفع هجينة مع تجهيزات تقنية متطورة.

بتصميم رياضي عصري.. كل ما تريد معرفته عن جاجوار I-Pace

تواصل جاجوار تعزيز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال طراز I-Pace، الذي يعد من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة البريطانية ضمن هذه الفئة.

أشهر 5 سيارات SUV في مصر.. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الاصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الرياضي، إلى جانب حزمة التجهيزات والتقنيات الخاصة بكل إصدار وفئة.

سوزوكي Brezza تظهر بتحديثات جديدة وبهذا السعر

واصلت سوزوكي توسيع حضورها في السوق الهندية من خلال تقديم النسخة المحدثة من Brezza، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.