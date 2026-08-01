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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوزوكي Brezza تظهر بتحديثات جديدة وبهذا السعر

سوزوكي Brezza
سوزوكي Brezza
صبري طلبه

واصلت سوزوكي توسيع حضورها في السوق الهندية من خلال تقديم النسخة المحدثة من Brezza، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

وجاء هذا الطراز بعدد من التحديثات التي شملت منظومة الحركة، إلى جانب تطوير مجموعة من التجهيزات التقنية، مع الاحتفاظ بالهوية العامة التي اشتهرت بها هذه السيارة.

 سوزوكي Brezza

محرك سوزوكي Brezza

تعتمد سوزوكي Brezza الجديدة على محرك Boosterjet ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ويعمل بالاستعانة بتقنية الهايبرد الخفيف، وتبلغ القوة القصوى 109 أحصنة، أي ما يعادل 81 كيلوواط أو 110 PS، بينما يصل عزم الدوران إلى 170 نيوتن متر،  وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع الأمامي.

تصميم سوزوكي Brezza

حصلت السيارة على تصميم خارجي يعكس انتماءها لفئة الكروس أوفر المدمجة، حيث يبلغ طولها 3995 ملم، وتضم التجهيزات الخارجية فتحة سقف، بالإضافة إلى قضبان تثبيت على جانبي السقف، وعجلات رياضية، كما زودت بمرايا جانبية مدمجة بإشارات انعطاف، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية  .LED

تجهيزات سوزوكي Brezza

تضم سوزوكي Brezza عددًا من التجهيزات حيث زودت السيارة بنظام معلومات وترفيه يعمل عبر شاشة قياس 10.1 بوصة تدعم تطبيقات الهواتف الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم في عدد من الأنظمة أثناء القيادةk كما تشمل التجهيزات شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، وإضاءة محيطية تضم 64 لونًا مختلفًا، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء.

 سوزوكي Brezza

وحصلت سوزوكي Brezza على مجموعة من أنظمة السلامة، حيث زودت بكاميرا محيطية مطورة بزاوية 360 درجة، إلى جانب حساسات للركن تساعد في الاصطفاف، كما تضم السيارة نظام مراقبة النقطة العمياء مع تنبيه عند تغيير المسار، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح  EBD، فضلًا عن برنامج الثبات الإلكتروني ومثبت السرعة.

أسعار سوزوكي Brezza في السوق الهندية

تتوفر سوزوكي Brezza المحدثة في السوق الهندية بعدة فئات تختلف من حيث مستوى التجهيزات، حيث يبدأ سعرها من 739,900 روبية هندية، وهو ما يعادل نحو 7,700 دولار أمريكي، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى 1,370,000 روبية هندية، أي ما يقارب 14,200 دولار أمريكي.

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