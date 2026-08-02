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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أشهر 5 سيارات SUV في مصر.. اعرف الأسعار

سيارات SUV رياضية
سيارات SUV رياضية
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الاصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الرياضي، إلى جانب حزمة التجهيزات والتقنيات الخاصة بكل إصدار وفئة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أشهر 5 سيارات SUV في مصر.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تعتمد السيارة كيا سبورتاج على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، وبسعر يتراوح بين 1,825,000 و 2,400,000 جنيه.

جيتور T2 

جيتور T2 

تأتي جيتور T2 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر "تيربو"، بقوة إجمالية قدرها 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 1,900,000 إلى 2,150,000 جنيه.

هيونداي توسان

هيونداي توسان

تعتمد هيونداي توسان على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثوان، بينما يتراوح سعر السيارة بين 1,775,000 جنيه و 2,375,000 جنيه.

إم جي  RX5 PLUS

إم جي  RX5 PLUS

زودت السيارة إم جي RX5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويقدم المحرك بسعة 1500 سي سي تيربو، وبسعر يبلغ 1,450,000 جنيه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تعتمد شيري تيجو 7 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر، قادر على إنتاج قوة 145 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بنظام DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س ونظام دفع أمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,010,000 و 1,080,000 جنيه.

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