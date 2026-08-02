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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر «تحت المليون».. ماذا تقدّم GMC هامر 2026 الجديدة؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


فيراري 296 GTB تنطلق بقدرات عالية الأداء
تعد فيراري واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات الرياضية في العالم، فمنذ تأسيسها عام 1947 نجحت العلامة الإيطالية في ترسيخ مكانتها بين أبرز الأسماء في قطاع السيارات عالية الأداء.

5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر بأسعار تحت المليون
يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

مواصفات شيفروليه تراكس 2026 وسعرها عالميًا
تقدم شيفروليه مجموعة متنوعة من السيارات في الأسواق العالمية، ويأتي طراز تراكس موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة، التي تجمع بين الأبعاد الرياضية والتجهيزات الحديثة. 

بقوة تصل لـ 1160 حصانًا.. ماذا تقدم GMC هامر 2026 الجديدة
تعد جي إم سي هامر من أبرز الأسماء في عالم السيارات كبيرة الحجم، بعدما ارتبط اسمها على مدار سنوات بالقدرات العالية والأداء المخصص للطرق الوعرة. 

سعر ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية
تعد تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 من أبرز السيارات التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الاقتصادية، حيث تجمع بين التصميم الرياضي والأبعاد المدمجة.

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