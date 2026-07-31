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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات هاتشباك زيرو تبدأ من 535 ألف جنيه.. هامر GMC X2 موديل 2026 بقوة 572 حصان

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


مواصفات أودي Q5 e-hybrid المقدمة في السوق العالمي .. صور
تعد أودي واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات الألمانية، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى بدايات القرن العشرين، ونجحت على مدار عقود في ترسيخ مكانتها بين العلامات المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة. 

بتصميم رياضي .. ماذا تقدم GMC يوكن AT4 موديل 2026؟
تعد GMC من أبرز الشركات الأمريكية المتخصصة في إنتاج الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وقدمت العلامة العديد من الإصدارات التي حققت انتشارًا واسعًا في الأسواق العالمية، منها طراز يوكن AT4، الذي يعزز من تواجده عالميًا وسط موديلات 2026 كأحد أكبر سيارات الـ SUV.

تصل لـ 228 حصان .. المواصفات الكاملة لسيارة ميني كوبر المكشوفة
تعود بدايات ميني إلى عام 1959، عندما ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة لتقدم مفهومًا مختلفًا للسيارات الصغيرة يجمع بين الحجم المدمج والطابع العملي. 

تبدأ من 535 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك زيرو في السوق المصري اعرف الأسعار
يضم سوق السيارات المصري الكثير من الاصدارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الاسعار والتصميمات أيضًا، ومنها فئة الهاتشباك، التي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الحجم والأبعاد الهيكلية المقاربة نسبيًا.

مرسيدس تقدم GLA موديل 2027 الجديدة كلياً.. صور
كشفت مرسيدس عن الجيل الجديد من GLA موديل 2027 عالميًا، والذي حصل على مجموعة واسعة من التغييرات التي شملت التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية، إلى جانب تطوير خيارات منظومات الحركة.

هامر GMC X2 موديل 2026 بقوة 572 حصان .. صور
تعد GMC واحدة من أقدم الشركات الأمريكية المتخصصة في إنتاج المركبات، إذ يعود تأسيسها إلى أوائل القرن العشرين، ونجحت على مدار تاريخها في بناء مكانة قوية في قطاع الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. 

سعر ومواصفات نيسان باترول NISMO 2026 في السوق السعودي
تحافظ نيسان باترول على مكانتها كواحدة من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي يقدمها الصانع الياباني، بعدما استطاعت على مدار سنوات طويلة ترسيخ حضورها في العديد من الأسواق، خاصة في منطقة الخليج.

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