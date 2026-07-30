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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هامر GMC X2 موديل 2026 بقوة 572 حصان .. صور

هامر GMC X2 موديل 2026
هامر GMC X2 موديل 2026
صبري طلبه

تعد GMC واحدة من أقدم الشركات الأمريكية المتخصصة في إنتاج المركبات، إذ يعود تأسيسها إلى أوائل القرن العشرين، ونجحت على مدار تاريخها في بناء مكانة قوية في قطاع الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. 

واتجهت الشركة مع التحول العالمي نحو وسائل النقل الكهربائية، إلى إعادة تقديم اسم هامر بصورة مختلفة تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، مع الحفاظ على الهوية التي اشتهرت بها هذه الفئة من حيث الحجم والأداء، ومن أبرز هذه الإصدارات المقدمة تحت موديل 2026 النسخة هامر GMC X2 .

 هامر GMC X2 موديل 2026

محرك هامر GMC X2 موديل 2026

تعتمد سيارة هامر GMC X2 موديل 2026 على منظومة تشغيل كهربائية مكونة من محركين يعملان معًا لتوفير نظام دفع رباعي دائم، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 570 حصانًا، بينما تنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

بطارية هامر GMC X2 موديل 2026

تعتمد السيارة على بطارية بسعة 170 كيلوواط ساعة، لتكون من بين البطاريات الكبيرة في هذه الفئة، ويبلغ مدى القيادة الكهربائي نحو 513 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بينما يصل متوسط استهلاك الطاقة إلى 33.1 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر. 

 هامر GMC X2 موديل 2026

أبعاد هامر GMC X2 موديل 2026

تنتمي هامر GMC X2 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة كبيرة الحجم، ويبلغ طول السيارة 5,251 مم، فيما يصل عرضها إلى 2,196 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,976 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,226 مم، كما تأتي السيارة بمساحة تخزين خلفية تصل إلى 1,016 لتر.

تجهيزات هامر GMC X2 موديل 2026

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات التقنية حيث تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 13.4 بوصة تدعم التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، كما تعتمد المقصورة على نظام صوتي من Bose مكون من 14 سماعة، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، وشاحن لاسلكي.

 هامر GMC X2 موديل 2026

هامر GMC X2 موديل 2026 وتجهيزات السلامة 

تحصل سيارة هامر GMC X2 موديل 2026 على مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث زود بست وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب في الأمام والجوانب، إضافة إلى الوسائد الستائرية، كما تضم السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني.

وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تثبيت سرعة متكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، والتنبيه من التصادم الخلفي، مع حساسات أمامية وخلفية، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة، وكاميرا مدمجة في المرآة الداخلية.

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