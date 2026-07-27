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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك كهربائي .. المواصفات الكاملة لـ ألفاروميو جونيور Elettrica Veloce

ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce
ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce
صبري طلبه

تعد ألفا روميو واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات في إيطاليا، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1910، واستطاعت على مدار أكثر من قرن تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات التي حملت هوية مميزة تجمع بين التصميم الإيطالي والهندسة الميكانيكية المتطورة.

وقدمت الشركة سيارات في فئات متعددة خلال مسيرتها، ومع التوسع في تقنيات التنقل الكهربائي أطلقت ألفا روميو جونيور  Elettrica Veloce، التي تعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل، مع تجهيزات حديثة تجمع بين التقنيات الرقمية وأنظمة القيادة المتطورة.

 ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce

أبعاد ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce

تعتمد ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce على أبعاد خارجية تضعها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، حيث يبلغ طولها 4173 مم، بينما يصل عرضها إلى 1781 مم، ويبلغ ارتفاعها 1532 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2557 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1590 كجم، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 415 لترًا.

 ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce

داخلية ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce

زودت السيارة ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce بمقعد للسائق مزودًا بخاصية الضبط الكهربائي مع التدفئة، كما تعتمد السيارة على عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه، ونظام ترفيهي صوتي ومكيف للهواء.

ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce وعناصر الحماية 

حصلت ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce على مجموعة من أنظمة السلامة، إذ زودت بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب وسائد هوائية جانبية لكلا المقعدين الأماميين، كما تضم السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني.

 ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce

وتشمل تجهيزات السلامة أيضًا نظام تثبيت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، إضافة إلى مكابح الطوارئ الذاتية، فضلًا عن حساسات الركن، وكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، بالإضافة إلى قفل مركزي للأبواب، ونوافذ كهربائية.

محرك كهربائي بقوة 280 حصانًا

تعتمد ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce على منظومة دفع كهربائية بالكامل تتكون من محرك كهربائي واحد يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع أمامي للعجلات، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 280 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 345 نيوتن متر.

 ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce

تسارع ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce

تصل السرعة القصوى لألفا روميو جونيور Elettrica Veloce إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 6 ثوانٍ. 

ألفا روميو جونيور ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce مواصفات ألفا روميو جونيور Elettrica Veloce

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