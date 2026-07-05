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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك V6.. ماذا تقدم ألفا روميو جوليا "كوادريفوليو"؟

ألفا روميو جوليا كوادريفوليو
ألفا روميو جوليا كوادريفوليو
صبري طلبه

تقدم ألفا روميو مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بين الطابع الرياضي والفئة الفاخرة، وتمكنت العلامة الإيطالية على مدار سنوات من تعزيز حضورها في عدد من الأسواق العالمية عبر طرازات تحمل هوية مختلفة من حيث التصميم والأداء، ومن بين أبرز سياراتها النسخة جوليا كوادريفوليو، وهي النسخة الأعلى تجهيزًا ضمن عائلة جوليا.

أبعاد ألفاروميو جوليا كوادريفوليو

تنتمي ألفا روميو جوليا كوادريفوليو إلى فئة السيدان المدمجة الفاخرة، ويبلغ طول السيارة 4639 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1860 ملم، في حين يبلغ ارتفاعها 1433 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2820 ملم، كما يتراوح وزنها بين 1605 و1695 كيلوجرامًا بحسب التجهيزات، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 480 لترًا.

 ألفا روميو جوليا كوادريفوليو 

محرك ألفا روميو جوليا كوادريفوليو 

تعتمد جوليا كوادريفوليو على محرك بنزين مزدوج التيربو مكون من 6 أسطوانات على شكل V بسعة 2.9 لتر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، وتصل القوة القصوى إلى 510 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران 600 نيوتن متر، كما تسجل معدل استهلاك وقود يبلغ 13.6 كيلومترًا لكل لتر.

ألفا روميو جوليا كوادريفوليو وأرقام الأداء 

تعكس أرقام الأداء القدرات التي يوفرها المحرك، إذ تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوى 307 كيلومترات في الساعة. 

داخلية السيارة ألف روميو جوليا كوادريفوليو

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 8.8 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، بالإضافة إلى آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح ربط الهواتف الذكية بسهولة. 

 ألفا روميو جوليا كوادريفوليو 

كما تأتي السيارة بشاشة عدادات قياس 7 بوصات تعرض بيانات القيادة، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 14 سماعة، وتشمل التجهيزات أيضًا مقاعد تعمل بالضبط الكهربائي، ونظام تكييف هواء، بالإضافة إلى نظام تثبيت سرعة متكيف.

تجهيزات ألفا روميو جوليا كوادريفوليو

حصلت ألفا روميو جوليا كوادريفوليو على مجموعة من أنظمة السلامة، حيث تضم نظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب مكابح الطوارئ الذاتية، كما تتوفر أنظمة متابعة المسار التي تشمل التحذير عند مغادرة المسار والمساعدة على البقاء داخله، وتضم السيارة نظام مراقبة المنطقة العمياء، ومجموعة من الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل المساعدة.

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