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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم إيطالي.. ماذا تقدم ألفا روميو تونالي فيلوتشي؟

الفاروميو تونالي فيلوتشي
الفاروميو تونالي فيلوتشي
صبري طلبه

تقدم ألفا روميو الكثير من سياراتها عالميًا، ومنها النسخة تونالي فيلوتشي التي تعزز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تجسد هذه النسخة العلامة الإيطالية في المزج بين التصميم العصري والطابع الرياضي، إلى جانب التقنيات المستخدمة.

تصميم ألفاروميو تونالي فيلوتشي 

يظهر هذا الطراز بخطوط خارجية انسيابية مع ملامح حادة، حيث يبلغ الطول 4528 مم، بينما يصل العرض إلى 1841 مم، ويرتفع الهيكل إلى 1693 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2636 مم.

ألفاروميو تونالي فيلوتشي 

توفر ألفا روميو تونالي فيلوتشي مساحة تخزين خلفية تبلغ 500 لتر، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة دون ركاب 1692 كجم، بينما ترتكز على جنوط رياضية بقياس 19 بوصة، وإضاءة خارجية بتقنية LED.

محرك ألفاروميو تونالي فيلوتشي

تعتمد ألفا روميو تونالي فيلوتشي على محرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ويولد قوة تصل إلى 256 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، يعمل بالتعاون مع نظام دفع كليAWD .

ألفاروميو تونالي فيلوتشي 

تجهيزات ألفاروميو تونالي فيلوتشي

تضم المقصورة الداخلية للسيارة الفاروميو تونالي فيلوتشي مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف يتيح التحكم في العديد من الأنظمة، كما زودت السيارة بمقاعد كهربائية، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية وزر مخصص لتشغيل وإيقاف المحرك.

ألفاروميو تونالي فيلوتشي 

وتعتمد تونالي فيلوتشي على شاشة معلومات وترفيه قياس 10.2 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، بالإضافة إلى توافقها مع نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، وإضاءة داخلية محيطة، ومكيف هواء أوتوماتيك.

ألفاروميو تونالي فيلوتشي 

كما تأتي الفاروميو تونالي فيلوتشي مزودة بعدد من أنظمة السلامة والمساعدة، وتشمل حساسات ركن أمامية وخلفية لتسهيل الاصطفاف، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية، كما تضم مجموعة من الوسائد الهوائية، إلى جانب نظام مثبت السرعة، وحزمة من تقنيات المكابح.

ألفا روميو تونالي الفاروميو تونالي الفاروميو تونالي فيلوتشي مواصفات الفاروميو تونالي فيلوتشي

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