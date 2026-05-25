محدودة الإنتاج.. ألفا روميو تسلم 33 Stradales وهذا سعرها

تعد ألفا روميو 33 سترادالي واحدة من أندر السيارات الخارقة التي خطفت الأضواء، خاصة مع قرار إنتاجها بعدد محدود لا يتجاوز 33 نسخة فقط على مستوى العالم.

وكشفت ألفا روميو الإيطالية عن استمرار عمليات تسليم السيارة، ضمن مشروع يعتمد على التصنيع اليدوي والتخصيص الفردي لكل نسخة، حيث تستهدف إعادة إحياء واحدة من أشهر أيقونات العلامة الإيطالية التاريخية بأسلوب عصري وتقنيات أداء حديثة.

وأعلنت ألفا روميو مؤخرًا عن تسليم دفعة جديدة من 33 سترادالي، حيث شهدت الولايات المتحدة تسليم أول نسخة من السيارة إلى مالكها الجديد، وهو أحد رجال الأعمال المهتمين بالسيارات النادرة ومحدودة الإنتاج.

وجاءت النسخة التي تم تسليمها بطلاء مستوحى من سيارات السباقات الكلاسيكية التابعة للعلامة الإيطالية، مع اعتماد لون فيلا ديستي الشهير، وهو أحد الألوان المرتبطة بتاريخ ألفا روميو في المنافسات الرياضية.

تصميم روميو تسلم 33 Stradales

تحمل ألفا روميو 33 سترادالي ملامح تصميم مستوحاة من النسخة التاريخية الشهيرة التي قدمتها الشركة في ستينيات القرن الماضي، مع دمج خطوط حديثة تتناسب مع طبيعة سيارات السوبر كار المعاصرة.

وتأتي السيارة بعجلات رياضية بقياس 20 بوصة، بينما يظهر الطابع الهجومي بوضوح في الواجهة الأمامية والانحناءات الجانبية التي تعزز من الديناميكية الهوائية.

كما تحمل الأبواب الرقم 14، في إشارة تكريمية لكل من إنزو فيراري والسائق الأمريكي الشهير إيه جيه فويت، وهي تفاصيل تعكس ارتباط السيارة بتاريخ رياضة المحركات.

محرك روميو تسلم 33 Stradales

تعتمد 33 سترادالي على محرك V6 عالي الأداء يولد قوة تصل إلى 620 حصانًا، ما يضع السيارة ضمن فئة السوبر كار المخصصة للأداء الرياضي المرتفع، ويستهدف هذا المحرك توفير استجابة سريعة وتسارع قوي يتماشى مع طبيعة السيارة المحدودة الإنتاج.

سعر ألفا روميو 33 سترادالي عالميًا

يبدأ سعر ألفا روميو 33 سترادالي من نحو 3 ملايين و200 ألف دولار، مع إمكانية ارتفاع القيمة النهائية وفقًا للتجهيزات وخيارات التخصيص.