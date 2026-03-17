الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمظهر رياضي .. ألفا روميو تقدم سيارتها Tonale 2026| صور

ألفا روميو Tonale موديل 2026
ألفا روميو Tonale موديل 2026
صبري طلبه

كشفت ألفا روميو عن النسخة الأحدث من سيارتها Alfa Romeo Tonale 2026  ضمن موديلات عام 2026، لتواصل من خلالها تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويأتي هذا الطراز ليجمع بين التصميم الإيطالي المعروف بالطابع الرياضي والتجهيزات التقنية الحديثة، مع التركيز على تقديم سيارة مدمجة، بالإضافة إلى حزمة من القدرات الفنية.

ألفا روميو Tonale موديل 2026

تصميم ألفا روميو Tonale موديل 2026

يحمل التصميم الخارجي للسيارة مجموعة من العناصر التي تعكس هوية العلامة الإيطالية، حيث يظهر الطابع الرياضي بوضوح في خطوط الهيكل والانسيابية العامة للتصميم، وتتميز الواجهة الأمامية بمصابيح حادة الشكل تعمل بتقنية LED.

كما تتضمن المقدمة شبكات تهوية متعددة المقاطع مع شبكة سفلية تساعد في تعزيز المظهر الرياضي للسيارة، وترتكز السيارة على عجلات رياضية بتصميم مميز، بينما يأتي الهيكل بتصميم رباعي الأبواب مع باب خلفي مخصص لمساحة التخزين.

ألفا روميو Tonale موديل 2026

أداء ومحرك ألفا روميو Tonale موديل 2026

تعتمد السيارة على خيارات متعددة لمنظومة الحركة تجمع بين الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة، ويتوفر الطراز بنظام هجين يولد قوة تصل إلى 175 حصانًا مع نظام دفع أمامي للعجلات.

كما تقدم ألفا روميو Tonale موديل 2026 خيارًا آخر يعتمد على نظام هجين قابل للشحن الخارجي، حيث تصل القوة الإجمالية في هذا الإصدار إلى نحو 270 حصانًا مع نظام دفع رباعي للعجلات، ويرتبط كلا الخيارين بناقل حركة أوتوماتيكي.

ألفا روميو Tonale موديل 2026

مقصورة وتجهيزات ألفا روميو Tonale موديل 2026

تضم السيارة شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يتيح ربط الهواتف الذكية بسهولة، كما تحتوي السيارة على شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام اتصال عبر البلوتوث، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف المحمولة.

ألفا روميو Tonale موديل 2026

توفر ألفا روميو Tonale موديل 2026 مجموعة من التجهيزات، أبرزها نظام التكييف بتقنية التحكم المزدوج في درجات الحرارة، كما تعتمد المقصورة على مقاعد ذات تصميم رياضي يتماشى مع طبيعة السيارة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة، ونظام صوتي ترفيهي.

