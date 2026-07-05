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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر إم هيرو 1 موديل 2026 في السوق السعودي

إم هيرو 1 موديل 2026
إم هيرو 1 موديل 2026
صبري طلبه

تنتمي إم هيرو 1 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعد واحدة من الطرازات المطروحة في السوق السعودي التي تجمع بين التصميم الرياضي ومنظومة الدفع الكهربائية ذات المدى الموسع بتقنية REEV، مع ملامح خارجية تتسم بالطابع الحاد.

محرك إم هيرو 1 والأداء الفني 

تعتمد إم هيرو 1 على منظومة كهربائية مزودة بمحركين يعملان مع نظام دفع رباعي للعجلات، لتصل القوة الإجمالية إلى 537 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 700 نيوتن متر، كما تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

إم هيرو 1

ويعمل محرك موسع للمدى بسعة 1.5 لتر على دعم البطارية وإطالة مسافة السير دون الاعتماد الكامل على الشحن الخارجي، حيث تستمد السيارة الطاقة من بطارية بسعة 42.9 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 100 كيلومتر.

ويبلغ المدى الإجمالي نحو 729 كيلومترًا عند الاستفادة من نظام المدى الموسع، كما تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر، حيث يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة، فيما تتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوان.

إم هيرو 1

تصميم إم هيرو 1 

تعتمد إم هيرو 1 على هيكل رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4987 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2080 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1935 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2950 ملم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 326 ملم، بينما يبلغ وزنها دون ركاب 3130 كيلوجرامًا، كما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 452 لترًا.

إم هيرو 1

حصلت السيارة على مجموعة من التجهيزات الخارجية التي تتماشى مع طبيعتها كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، إذ تعتمد بالكامل على مصابيح LED في الإضاءة الأمامية والخلفية، إلى جانب مصابيح نهارية تعمل بنفس التقنية، وعجلات قياس 20 بوصة مصنوعة من الألمنيوم.

سعر إم هيرو 1 موديل 2026 في السعودية

تقدم إم هيرو 1 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 349,900 ريال.

إم هيرو 1 إم هيرو 1 موديل 2026 مواصفات إم هيرو 1 موديل 2026 سعر إم هيرو 1 موديل 2026 سعر إم هيرو 1 موديل 2026 في السعودية

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