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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص.. أربيل العراقي يطلب محمد سالم من المقاولون العرب على سبيل الإعارة

محمد سالم
محمد سالم
محمود أحمد

تلقى نادي المقاولون العرب عرضًا رسميًا من نادي أربيل العراقي، للحصول على خدمات محمد سالم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وعلم «صدى البلد» أن إدارة المقاولون العرب أحالت العرض إلى الجهاز الفني للفريق، بقيادة سامي قمصان، لدراسة الطلب واتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب، في ظل أهميته داخل صفوف الفريق وكونه أحد العناصر الأساسية في حسابات الجهاز الفني للموسم الجديد.

ويأتي عرض أربيل العراقي في الوقت الذي يتمسك فيه المقاولون العرب بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة أن محمد سالم يمثل أحد أبرز عناصر الخبرة داخل الفريق، كما يحمل لقب الهداف التاريخي لنادي المقاولون العرب.

محمد سالم: القرار في يد المقاولون

من جانبه، أكد محمد سالم في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أنه يحترم قرار إدارة المقاولون العرب والجهاز الفني، مشددًا على أنه تحت أمر النادي في جميع الأحوال.

وقال سالم إنه لا يمانع الاستمرار مع المقاولون العرب أو خوض تجربة الاحتراف بالدوري العراقي، مؤكدًا أن القرار النهائي يخص إدارة النادي والجهاز الفني، وأنه ملتزم بما سيتم الاتفاق عليه.

ويترقب مسؤولو المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة موقف الجهاز الفني بقيادة سامي قمصان من العرض العراقي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على إعارة اللاعب أو الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

جدول مباريات المقاولون العرب

وجاءت مباريات المقاولون  العرب على النحو التالي:

الجولة الأولى: طلائع الجيش × المقاولون العرب – السبت 22 أغسطس 2026 – ستاد جهاز الرياضة.

الجولة الثانية: المقاولون العرب × المصري – الخميس 27 أغسطس 2026 – ستاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة: الجونة × المقاولون العرب – الأربعاء 2 سبتمبر 2026 – ستاد خالد بشارة.

الجولة الرابعة: المقاولون العرب × الأهلي – الأربعاء 9 سبتمبر 2026 – ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب).

الجولة الخامسة: وادي دجلة × المقاولون العرب – الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 – ستاد السلام.

الجولة السادسة: المقاولون العرب × زد – الإثنين 12 أكتوبر 2026 – ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب).

الجولة السابعة: الشرقية إنبي × المقاولون العرب – الإثنين 19 أكتوبر 2026 – ستاد السلام.

الجولة الثامنة: الزمالك × المقاولون العرب – الأربعاء 28 أكتوبر 2026 – ستاد القاهرة الدولي.

الجولة التاسعة: المقاولون العرب × القناة – الأربعاء 25 نوفمبر 2026 – ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب).

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب – الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 – ستاد هيئة قناة السويس.

الجولة الحادية عشرة: المقاولون العرب × مودرن سبورت – الأربعاء 16 ديسمبر 2026 – ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب).

الجولة الثانية عشرة: غزل المحلة × المقاولون العرب – الثلاثاء 22 ديسمبر 2026 – ستاد المحلة.

الجولة الثالثة عشرة: المقاولون العرب × أبو قير للأسمدة – الإثنين 28 ديسمبر 2026 – ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب).

الجولة الرابعة عشرة: بيراميدز × المقاولون العرب – الإثنين 4 يناير 2027 – ستاد 30 يونيو.

الجولة الخامسة عشرة: المقاولون العرب × البنك الأهلي – الخميس 28 يناير 2027 – ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب).

الجولة السادسة عشرة: بتروجت × المقاولون العرب – الإثنين 1 فبراير 2027 – ستاد السويس الجديد.

الجولة السابعة عشرة: المقاولون العرب × بترول أسيوط – السبت 6 فبراير 2027 – ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب).

الجولة الثامنة عشرة: الاتحاد السكندري × المقاولون العرب – الجمعة 12 فبراير 2027 – ستاد الإسكندرية.

الجولة التاسعة عشرة: المقاولون العرب × سموحة – السبت 20 فبراير 2027 – ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب).

المقاولون العرب أربيل العراقي محمد سالم الانتقالات الصيفية نادي المقاولون العرب سامي قمصان

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