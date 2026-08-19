العميد أبويا الروحي.. إسلام عيسى يكشف لصدى البلد موعد عودته للملاعب

كشف إسلام عيسى نجم فريق سيراميكا كليوباترا عن موعد عودته للتدريبات بعد غصابة الرباط الصليبي التي داهمته خلال فترته مع المنتخب.

وقال إسلام عيسى في تصريحات لصدى البلد: خضعت لبرنامج تأهيلي واحد وفاضلي برنامجين بعد الإصابة، راجع من الإصابة بعد 6 شهور

وواصل : زمايلي كلهم فى المنتخب كانوا معايا ساعة الإصابة وساندوني وحسام حسن أبويا الروحي والمنتخب فرحنا فى المونديال وإن شاء الله هنفرح الجماهير فى تصفيات 2027 وناخد لقب الكان.

وأردف : ممكن ألحق مباريات مع منتخب مصر فى تصفيات كأس أمم إفريقيا، جالي عروض وأنا فى المصري للإحتراف فى أوروبا

وأكمل: الدورى الموسم ده هيكون قوى وفيه منافسة فريق سيراميكا كليوباترا أثبت إنه جدير يكون بين كبار الدوري وعامل نتائج كبيرة

واختتم إسلام عيسى: على ماهر من المدربين الممتازين فى التعامل نفسيا وفنيا مع اللاعبين، هنكون ند قوى فى الموسم الجديد وأي لاعب جديد إضافة لسيراميكا كليوباترا