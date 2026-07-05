مدى يصل لـ 800 كم.. شاومي SU7 MAX بقدرات مذهلة

انتقلت شاومي من قطاع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية إلى سوق السيارات الكهربائية من خلال عائلة SU7 ، التي تضم أكثر من فئة، وتأتي فئة MAX باعتبارها النسخة الأعلى أداءً ضمن التشكيلة.

وتعتمد السيارة على منظومة كهربائية بالكامل، مع التركيز على تقديم أرقام قوية في التسارع ومدى القيادة، إلى جانب مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة داخل المقصورة وأنظمة مساعدة السائق.

شاومي SU7 MAX

شاومي SU7 والمنظومة الكهربائية

تعتمد شاومي SU7 MAX على محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع كلي للعجلات، وتبلغ القوة الإجمالية لمنظومة الدفع 663 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 838 نيوتن متر، ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتستمد السيارة الطاقة من بطارية تبلغ سعتها 101 كيلوواط ساعة، لتوفر مدى قيادة يصل إلى 800 كيلومتر بالشحنة الواحدة، كما تدعم الشحن السريع، حيث يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 19 دقيقة.

شاومي SU7 MAX

شاومي SU7 وأرقام الأداء

تحقق SU7 MAX مستويات أداء تعكس طبيعة السيارة الرياضية، إذ تنطلق من الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.7 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 265 كيلومترًا في الساعة.

شاومي SU7 MAX

تجهيزات شاومي SU7

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 16.1 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي السيارة بمقود متعدد الوظائف مزود بخاصية التدفئة، إلى جانب مقعد السائق الذي يدعم التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتدفئة والتبريد، فيما يعتمد نظام تكييف الهواء على التشغيل الأوتوماتيكي.

شاومي SU7 MAX

تزود شاومي SU7 MAX بمجموعة من الأنظمة الإلكترونية، وتشمل مكابح الطوارئ الذاتية التي تتدخل عند رصد احتمالية وقوع تصادم، بالإضافة إلى نظام متابعة مسار الطريق الذي يضم التحذير عند مغادرة المسار ومساعدة السائق على البقاء داخله، كما تضم السيارة نظام مراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية.

شاومي SU7 MAX

وحصلت شاومي SU7 MAX على مجموعة من وسائل السلامة التي تشمل نظام الركن التلقائي لتسهيل اصطفاف السيارة، إضافة إلى باقة من الأنظمة المساندة للسائق، كما زودت السيارة بعدد من الوسائد الهوائية لحماية الركاب.