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موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
كريم عاطف

تواصل العاصمة الروسية موسكو تعزيز خططها للتحول إلى منظومة نقل ذكية، بعدما أعلنت وزارة النقل الروسية عزمها توسيع تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة لتشمل مناطق جديدة داخل المدينة خلال عام 2026، في إطار برنامج تطوير تقنيات القيادة الذاتية.

وجاء الإعلان ضمن تقرير قدمته الوزارة خلال معرض أقيم بمجلس الاتحاد الروسي، حيث أوضحت أن المركبات ذاتية القيادة تخضع حاليا للتشغيل التجريبي في موسكو، إلى جانب مدينة إنوبوليس بجمهورية تتارستان، والمنطقة الفيدرالية سيريوس في مدينة سوتشي، مع خطة لزيادة نطاق التشغيل داخل العاصمة خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة في موسكو سيصل إلى نحو 200 مركبة، على أن يتم تخصيص حوالي 100 سيارة لتقديم الخدمة للمستخدمين، بينما تستخدم المركبات المتبقية في استكمال عمليات التطوير واختبار الأنظمة وتحسين كفاءة القيادة الذاتية.

ومن جانبها، أوضحت شركة ياندكس، المطورة للمشروع، أن المركبات الروبوتية تعمل حاليا ضمن إطار قانوني تجريبي في عدد من أحياء موسكو، من بينها خاموفنيكي، بريسنينسكي، جاجارينسكي، الأكاديميسكي، لومونوسوفسكي، رامنكي، ياسينيفو، مارينو، وليوبلينو، مؤكدة استمرار توسيع مناطق الاختبار تمهيدا لإطلاق الخدمة على نطاق أوسع.

ولا تقتصر خطط روسيا على سيارات الأجرة فقط، إذ تتوقع وزارة النقل أن يرتفع عدد روبوتات التوصيل إلى نحو 20 ألف روبوت بحلول عام 2027، فيما ينتظر أن يصل عدد الشاحنات ذاتية القيادة إلى 992 شاحنة في عام 2028، قبل أن يقفز إلى أكثر من 4,100 شاحنة بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية شاملة لتطوير وسائل النقل الذكية.

ويذكر أن شركة ياندكس بدأت العمل على تقنيات القيادة الذاتية منذ عام 2016، وأجرت آلاف الكيلومترات من الاختبارات داخل موسكو وإنوبوليس وسيريوس، ورغم التطور الكبير الذي وصلت إليه هذه الأنظمة، لا تزال المركبات تسير بوجود سائق اختبار داخل السيارة، للتدخل عند الحاجة وضمان أعلى مستويات السلامة أثناء مرحلة التشغيل التجريبي.

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