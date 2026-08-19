وزير الثقافة اللبناني يبحث مع مدير عام اليونسكو خالد العنانى مشاريع التعاون المشترك

استقبل وزير الثقافة اللبنانى الدكتور غسان سلامة، في مكتبه في المكتبة الوطنية ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» الدكتور خالد العناني، الذي يزور لبنان تلبية لدعوة رسمية من الوزير سلامة.

ورحب سلامة خلال اللقاء بمدير عام "اليونسكو" ، موجهاً إليه الشكر على دعم لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو لإدراج «قلاع جبل عامل» الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، خلال مؤتمر بوسان، بناءً على طلب الحكومة اللبنانية.

وأكد سلامة أن هذا القرار «يؤكد عزم المجتمع الدولي ليس فقط على صون القيمة العالمية الاستثنائية لهذا التراث، بل أيضاً على دعم الجهود الرامية إلى حمايته وترميمه وضمان استمراريته ونقله إلى الأجيال القادمة»، منوهاً بالدعم المتواصل الذي تقدمه اليونسكو للبنان في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الثقافي.

وتناول اللقاء أبرز المشاريع ذات الاهتمام المشترك التي تعمل اليونسكو على دعمها في لبنان، وفي مقدمها إعادة تأهيل وتفعيل الشبكة الوطنية للمكتبات العامة، وتحويل محطة قطار مار مخايل إلى مركز ثقافي، واستقدام خبراء دوليين لإجراء تقييم فني لمقر معرض رشيد كرامي الدولي، إلى جانب إعداد دراسات معمقة للمواقع التراثية في جنوب لبنان، ولا سيما المواقع المتضررة والمعرضة للخطر، وتحديث أماكن التخزين الآمنة في جبيل «بيبلوس» للحفاظ على القطع الأثرية.

حضر اللقاء مندوبة لبنان الدائمة لدى اليونسكو السفيرة هند درويش، والمدير الإقليمي للمنظمة في لبنان بابلو فونتاني، وعضو المنظمة أحمد زاعوش، والمدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري. والمدير العام للشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد، والمعمار جاد تابت، ومسؤول القطاع الثقافي في مكتب اليونسكو – بيروت جوزيف كريدي.

ومن المقرر أن تشمل زيارة العناني لبيروت لقاء الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، على أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين اليونسكو، ممثلة بالعناني، والحكومة اللبنانية، ممثلة بوزير الثقافة غسان سلامة، تتناول مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال والمعلومات.

كما يقوم سلامة والعناني والوفد المرافق بجولة تفقدية تشمل موقعي خان العسكر ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، إضافة إلى موقع البص الأثري في صور، للاطلاع على أوضاع هذه المواقع واحتياجاتها في إطار التعاون بين لبنان واليونسكو.