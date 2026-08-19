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أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقَّد أعمال الامتحان التحريري لمسابقة ابتعاث رمضان 1448هـ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقَّد أعمال الامتحان التحريري لمسابقة ابتعاث رمضان 1448هـ

مسابقة الابتعاث لشهر رمضان
مسابقة الابتعاث لشهر رمضان
إيمان طلعت

تفقَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، أعمال الامتحان التحريري للمتقدِّمين لمسابقة ابتعاث شهر رمضان المعظَّم للعام 1448هـ= 2027م، وذلك بمقرِّ كليَّة الدعوة الإسلاميَّة في جامعة الأزهر، بحضور د. صلاح الباجوري، ود. محمد رمضان، وكيلَي الكليَّة، والدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة بالمجمع.

مسابقة الابتعاث لشهر رمضان 

واطَّلع الدكتور الجندي -خلال جولته- على سير أعمال الامتحان، ومدى انتظام إجراءات دخول المتقدِّمين وأداء الاختبارات، مشدِّدًا على أهميَّة الالتزام بالضوابط والمعايير المقرَّرة للمسابقة؛ بما يضمن اختيار أفضل العناصر المؤهَّلة للقيام بمهمَّة الابتعاث وإحياء ليالي شهر رمضان المبارك بالخارج، والاضطلاع برسالة الأزهر الدعويَّة على الوجه الذي يليق بمكانته ودَوره.

وبيَّن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ اختيار الموفَدين يمثِّل مسئوليَّةً كبيرةً؛ لما يضطلعون به من دورٍ في نقل رسالة الأزهر العِلميَّة والدعويَّة، مؤكِّدًا أنَّ المجمع يحرص على أن تتمَّ عمليَّة الاختيار وَفق معايير دقيقة تضمن الكفاءة العِلميَّة والدعويَّة، والقدرة على التواصل مع مختلِف الفئات؛ بما يعكس المنهج الأزهري الوسطي ويُسهم في أداء الرسالة على الوجه الأمثل.

وأشار إلى أنَّ الموفَدين يمثِّلون مصر والأزهر الشريف في الدول التي يُوفَدون إليها، وهو ما يحمِّلهم مسئوليَّةً كبيرةً في تقديم صورةٍ مشرِّفةٍ عن رسالة الأزهر العِلميَّة والدعويَّة، والتعبير عن منهجه الوسطي، والتواصل مع أبناء المجتمعات المختلفة بالحكمة والعِلم وحُسن الخطاب، بما يعزِّز حضور الأزهر ورسالته العالميَّة.

أمين البحوث الإسلاميَّة امتحان التحريري لمسابقة ابتعاث رمضان مسابقة الابتعاث لشهر رمضان

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