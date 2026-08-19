ننشر أسماء 28 مصابًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق سفاجا–الغردقة

حصل صدى البلد على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على طريق سفاجا–الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتنوعت الإصابات بين جروح قطعية ومتهتكة بالوجه وفروة الرأس، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، فيما خضع المصابون للأشعة والفحوصات الطبية فور وصولهم إلى المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وشملت قائمة المصابين:

محمود أحمد عبد العال، 20 عامًا – جرح قطعي بالأنف والفم، وكدمات وسحجات باليدين. أحمد عيد عبد الحميد، 31 عامًا – جرح قطعي بالوجه أعلى الجانب الأيمن، وسحجات باليد اليمنى وكدمات متفرقة. رضا مصطفى كمال، 21 عامًا – جرح متهتك بالوجه أعلى الجانب الأيمن، وكدمات وسحجات متفرقة. محمود هاني عطية، 17 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. أبو حنين إبراهيم سيد، 22 عامًا – جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة. زياد عبد عبد الحميد، 17 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. عاطف ذكي أحمد، 20 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. الأمير أنور حسن، 31 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. إبراهيم أحمد سيد، 28 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. عمر عيسى عبد العزيز، 21 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. أحمد عبد الغني عبد الناصر، 39 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. إبراهيم رأفت أحمد، 17 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. عبدالله عبد الرحيم أحمد، 16 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. محمد شحاته سيد، 22 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. محمد خالد عبد النضير، 24 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. شعبان عماد الدين عبد الشافي، 20 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. أحمد عبد الرحيم أحمد، 20 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. كمال محمد عبد الحميد، 17 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. علي أشرف شعبان، 23 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. إسماعيل محمد إبراهيم، 20 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. أسامة جلال مصطفى، 26 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. مؤمن سمير إبراهيم، 18 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. عمار عزت رشاد، 17 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. إسلام مبارك محمود، 26 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. محمود فتحي رمضان، 26 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. محمد زكريا عثمان، 24 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. محمد بخيت سليمان، 25 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة. إسلام محمد سالم، 17 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة.

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق سفاجا–الغردقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.